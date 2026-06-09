Grève à la SNCF : de fortes perturbations attendues mercredi sur l’ensemble du réseau

Les voyageurs devront s’armer de patience mercredi 10 juin. La grève nationale lancée par les quatre syndicats représentatifs de la SNCF entraînera d’importantes perturbations sur une grande partie du réseau ferroviaire français. Ce mouvement social, annoncé depuis plusieurs semaines, intervient dans un contexte de tensions persistantes entre les organisations syndicales et la direction du groupe public. Les usagers sont invités à anticiper leurs déplacements et à consulter régulièrement les informations de circulation mises à jour par la SNCF.

Selon les prévisions communiquées par SNCF Voyageurs, seuls deux TGV sur trois circuleront en moyenne en France et vers plusieurs destinations européennes. Les liaisons Ouigo, TGV InOui et TGV Lyria seront également affectées par des suppressions de trains tout au long de la journée. Si certaines dessertes seront maintenues, de nombreux voyageurs pourraient être contraints de modifier leurs horaires ou de rechercher des solutions alternatives pour rejoindre leur destination.

Un trafic Intercités fortement réduit

Les lignes Intercités seront elles aussi touchées par le mouvement. La SNCF prévoit qu’un train sur deux seulement circulera mercredi, aussi bien sur les liaisons de jour que sur les trains de nuit. Cette réduction de l’offre risque de compliquer les déplacements dans plusieurs régions où ces dessertes constituent un maillon essentiel du réseau ferroviaire national.

Face à cette situation, l’entreprise ferroviaire recommande aux voyageurs de vérifier l’état de leur train avant de se rendre en gare. Les clients concernés par une annulation devraient être informés directement par SMS ou par courrier électronique. Des possibilités d’échange ou de remboursement seront également proposées pour limiter les désagréments liés à cette journée de mobilisation.

Des difficultés importantes dans les transports régionaux

Les perturbations les plus marquées sont attendues sur les réseaux régionaux. La compagnie annonce un trafic « fortement perturbé » sur de nombreuses lignes TER à travers le pays. Certaines dessertes pourraient être supprimées en grande partie tandis que d’autres fonctionneront avec des fréquences réduites. La situation devrait varier selon les régions, en fonction du niveau de participation à la grève.

En Île-de-France, où plusieurs millions de voyageurs empruntent quotidiennement les transports ferroviaires, les conséquences pourraient être particulièrement importantes. La SNCF indique que la plupart des lignes Transilien seront affectées par des circulations réduites. Les déplacements domicile-travail risquent ainsi d’être fortement perturbés, notamment aux heures de pointe, avec des quais plus fréquentés et des temps d’attente plus longs.

Les syndicats dénoncent les réorganisations du groupe

À l’origine de cette mobilisation, les organisations syndicales dénoncent les réorganisations engagées au sein du groupe SNCF. Elles estiment que ces transformations ont un impact direct sur les conditions de travail des cheminots et entraînent une dégradation progressive du fonctionnement de certains services. Les syndicats évoquent également des situations humaines difficiles et réclament davantage de moyens ainsi qu’une meilleure prise en compte des attentes des salariés.

L’appel à la grève avait été lancé dès le début du mois de mai par les quatre syndicats représentatifs de l’entreprise. À travers cette journée d’action, ils souhaitent faire pression sur la direction afin d’obtenir des garanties concernant l’organisation du travail, les effectifs et l’avenir de plusieurs métiers du groupe ferroviaire. Les discussions entre les représentants du personnel et la direction n’ont, à ce stade, pas permis de désamorcer le conflit.

Une mobilisation observée de près

Cette journée de grève intervient à quelques jours du lancement de la Coupe du monde 2026 et à l’approche d’une période traditionnellement marquée par une hausse des déplacements. Les autorités et les acteurs du transport suivront donc avec attention l’ampleur du mouvement et ses conséquences sur la mobilité des Français. Les voyageurs internationaux pourraient également être touchés par les perturbations sur les liaisons vers les pays voisins.

La SNCF assure rester pleinement mobilisée afin d’accompagner les usagers et de limiter autant que possible l’impact du mouvement social. L’entreprise promet une information en temps réel sur l’ensemble de ses canaux de communication et invite les voyageurs à consulter régulièrement les horaires actualisés avant leur départ. Malgré ces dispositifs, cette journée s’annonce comme l’une des plus perturbées depuis plusieurs mois sur le réseau ferroviaire français.