RER D : 25 trains supprimés chaque jour jusqu’à la fin de l’année

Le RER D sera réduit de 5 % jusqu’à fin 2026, avec près de 25 trains supprimés chaque jour en semaine, en raison de travaux de rénovation. La SNCF cherche à limiter l'impact sur les heures de pointe, bien que des temps d'attente augmentent. Cette décision suscite l'indignation des élus locaux face à une situation déjà délicate.

La fréquence du RER D sera réduite d’environ 5 % au moins jusqu’à la fin de l’année 2026. SNCF Voyageurs prévoit de supprimer près de 25 trains par jour de semaine sur les deux axes de la ligne, qui relie Paris à Creil au nord ainsi qu’à Melun et Malesherbes au sud-est. En période de trafic normal, environ 560 circulations sont programmées quotidiennement.

La SNCF assure vouloir préserver l’intégralité de l’offre pendant les heures de pointe et éviter des interruptions trop longues durant les périodes creuses. Cette organisation doit limiter l’impact sur les déplacements domicile-travail, même si les voyageurs seront confrontés à des temps d’attente plus importants à certains moments de la journée. Les nouveaux horaires devront être consultés avant chaque trajet.

Un manque de capacités pour entretenir les trains

Cette réduction est liée aux travaux de rénovation du Technicentre de Villeneuve-Saint-Georges, dans le Val-de-Marne. Les capacités actuelles de maintenance seraient insuffisantes pour maintenir l’ensemble du matériel roulant en service. Selon Transilien, la diminution temporaire du nombre de trains constitue la seule solution durable pour préserver la flotte jusqu’à l’ouverture d’un nouvel atelier prévue au premier semestre 2027.

L’annonce, transmise aux maires des communes concernées, a suscité la colère du groupe communiste, écologiste et citoyen au Conseil régional d’Île-de-France. Ses élus dénoncent une décision « surprise » et « inacceptable » après un été déjà difficile sur le RER D. Cette nouvelle baisse de l’offre risque d’accentuer le mécontentement sur l’une des lignes les plus fréquentées et les plus fragiles du réseau francilien.