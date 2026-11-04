Le gouvernement lance une campagne d'information sur la fertilité ciblant les Français de 29 ans, à partir de fin novembre. Un courrier de l'Assurance maladie invite à un bilan préconceptionnel et fixe des critères pour consulter un spécialiste. Un portail en ligne et des mesures sur l'autoconservation des gamètes complètent cette initiative.

Le gouvernement lance une campagne nationale d’information sur la fertilité, avec l’envoi d’un courrier ciblé aux personnes âgées de 29 ans dès la fin novembre. Une initiative inscrite dans le plan contre l’infertilité présenté en début d’année.

D’ici la fin du mois de novembre, chaque Français et chaque Française ayant soufflé ses 29 bougies recevra un courrier de l’Assurance maladie consacré à la fertilité. L’annonce a été faite par la ministre de la Santé, Stéphanie Rist, à l’occasion de la remise d’un rapport du comité de suivi du plan fertilité, le 3 novembre.

La lettre visera à « donner à chaque adulte les moyens de comprendre et de préserver sa fertilité », selon la ministre. Elle invitera les personnes souhaitant avoir des enfants à consulter un professionnel de santé pour un bilan dit préconceptionnel, destiné à faire le point sur leur état de santé, leurs habitudes de vie et leurs éventuelles inquiétudes, afin de « préparer au mieux une future grossesse ».

Pour les couples qui peinent à concevoir, le courrier fixe des seuils à partir desquels une consultation spécialisée s’impose : un an d’essais infructueux avant 35 ans, six mois après cet âge. La fertilité ne dépend pas uniquement de l’âge : l’alimentation, le sommeil, l’activité physique, ainsi que la consommation de tabac et d’alcool figurent parmi les facteurs susceptibles de l’influencer.

La campagne ne se limite pas à ce courrier. Le gouvernement déploie simultanément un portail intitulé « Ma fertilité » sur le site Santé.fr, complété par des messages audio et des affiches destinées aux salles d’attente des médecins.

Ces mesures s’inscrivent dans le plan contre l’infertilité présenté en février dernier par Stéphanie Rist, lui-même consécutif à l’appel au « réarmement démographique » lancé par le président Emmanuel Macron en 2024. En France, entre 15 et 25 % des couples souhaitant concevoir un enfant rencontrent des difficultés, soit plus de trois millions de personnes, rappelle la ministre.

Le courrier abordera également la question de l’autoconservation des gamètes, c’est-à-dire la possibilité de faire prélever et congeler ses cellules reproductrices en vue d’un projet parental ultérieur. Les femmes âgées de 29 à 37 ans peuvent faire conserver leurs ovocytes, avec une utilisation possible jusqu’à 45 ans. Les hommes, entre 29 et 45 ans, peuvent quant à eux faire congeler leurs spermatozoïdes jusqu’à une utilisation à 59 ans au plus tard.

La demande pour cette procédure est en forte hausse : plus de 20 000 femmes ont sollicité une conservation d’ovocytes l’an dernier, soit une augmentation de 30 % en un an. Cette progression se heurte toutefois à des délais d’attente qui varient de 14 à 24 mois selon les régions. Pour y remédier, Stéphanie Rist souhaite augmenter le nombre de centres autorisés à pratiquer cette conservation à titre non médical.

« La fertilité est un enjeu majeur de santé publique qui concerne les femmes comme les hommes. Trop souvent, les difficultés sont découvertes tardivement, alors que nous pouvons agir plus tôt pour mieux informer, prévenir et accompagner », écrit la ministre dans son communiqué.