À partir du 1er novembre 2026, les prix du gaz naturel augmentent de 6,6 %, impactant le budget des ménages, tandis que les pensions complémentaires Agirc-Arrco sont revalorisées de 1,4 %. Cette situation met en lumière les tensions financières des Français, en particulier pour ceux dont les dépenses énergétiques vont croître avec l'hiver.

Le mois de novembre commence avec des évolutions importantes pour le budget de millions de Français. À compter de ce dimanche 1er novembre 2026, le prix repère de vente du gaz naturel augmente de 6,6 % TTC, selon la Commission de régulation de l’énergie (CRE). Dans le même temps, les pensions complémentaires Agirc-Arrco bénéficient d’une revalorisation de 1,4 %. Ces deux mesures interviennent dans un contexte où les dépenses énergétiques continuent de peser sur le pouvoir d’achat, particulièrement à l’approche de l’hiver.

La hausse du gaz porte le prix repère moyen à 194,90 euros TTC par mégawattheure, contre 182,88 euros en octobre. Cette augmentation s’explique principalement par l’évolution des prix observés sur les marchés de gros au cours du mois de septembre. Selon la CRE, elle représente une dépense supplémentaire moyenne de 12 euros sur le mois de novembre pour les consommateurs dont les contrats sont indexés sur cet indicateur. Les ménages bénéficiant d’une offre à prix fixe ne sont pas directement concernés par cette variation mensuelle.

Une augmentation des pensions pour les retraités du privé

Du côté des retraités, la revalorisation de 1,4 % des pensions complémentaires Agirc-Arrco constitue une évolution attendue après l’absence d’augmentation en novembre 2025. Concrètement, un retraité percevant 500 euros bruts de pension complémentaire par mois bénéficiera d’une hausse de 7 euros, tandis qu’une pension de 1 000 euros bruts augmentera de 14 euros mensuels. Cette revalorisation porte sur la pension complémentaire et non sur l’ensemble des revenus de retraite. Elle concerne les bénéficiaires du régime des salariés du secteur privé.

Ces évolutions opposées illustrent les tensions qui continuent de peser sur le budget des ménages. Pour un retraité disposant d’un logement chauffé au gaz, le gain apporté par la revalorisation de sa pension pourrait être partiellement absorbé par l’augmentation de sa facture énergétique. Les conséquences dépendront toutefois du montant de la pension, de la consommation de gaz et du type de contrat souscrit. Les consommateurs peuvent comparer les offres disponibles pour vérifier si leur fournisseur applique une tarification fixe ou indexée. À l’approche de l’hiver, ces différences peuvent représenter plusieurs dizaines d’euros sur les factures mensuelles.