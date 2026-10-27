Pouvoir d’achat : la confiance des Français s’effondre à son plus bas niveau depuis 2013 selon l’Insee

La confiance des ménages français s'effondre en octobre, atteignant son plus bas niveau depuis juin 2013 avec un indice de 80. Cette chute est alimentée par des préoccupations croissantes face à l'inflation, la situation financière personnelle et le chômage, impactant les comportements d'achat et d'épargne. Les perspectives économiques demeurent sombres pour la fin de 2026.

Le moral des Français continue de se dégrader face aux difficultés économiques. Selon les chiffres publiés ce mardi 27 octobre 2026 par l’Institut national de la statistique et des études économiques (Insee), la confiance des ménages a chuté de cinq points en octobre pour atteindre 80, son niveau le plus faible depuis juin 2013. Cet indicateur, dont la moyenne de longue période est fixée à 100, traduit une inquiétude croissante concernant le pouvoir d’achat, l’évolution des prix et les perspectives d’emploi. Les Français se montrent également beaucoup plus pessimistes sur leur situation financière personnelle et hésitent davantage à réaliser des achats importants. Cette dégradation intervient dans un contexte économique difficile, marqué par une inflation persistante et des incertitudes sur l’évolution du marché du travail.

Les résultats détaillés de l’enquête révèlent une détérioration particulièrement marquée des perspectives financières des ménages. Le solde d’opinion concernant leur situation financière future recule de neuf points, à -24, tandis que celui portant sur leur situation passée baisse de six points, à -32. Les Français portent également un regard très négatif sur l’évolution du niveau de vie dans le pays. L’indicateur relatif au niveau de vie passé atteint -85, son niveau le plus faible depuis le lancement de cette question en 1972. Les intentions de réaliser des achats importants diminuent elles aussi, avec un solde d’opinion qui passe de -37 à -41. Cette prudence pourrait peser sur la consommation, un moteur essentiel de l’économie française. Les inquiétudes concernant le chômage progressent parallèlement de cinq points, tandis que la perception des hausses de prix au cours des douze derniers mois se renforce nettement. Ces résultats ne mesurent pas directement l’inflation ou le nombre de demandeurs d’emploi, mais reflètent la manière dont les ménages perçoivent leur environnement économique et anticipent les mois à venir.

Inflation, chômage et consommation : les Français redoutent une nouvelle dégradation

L’évolution des prix constitue l’une des principales sources d’inquiétude. Selon l’Insee, le solde d’opinion des ménages estimant que les prix ont augmenté au cours des douze derniers mois progresse de huit points en octobre, pour atteindre 42. Les anticipations concernant les hausses de prix futures augmentent également, signe que les consommateurs ne s’attendent pas à une amélioration rapide de leur pouvoir d’achat. Cette perception peut influencer directement les comportements de consommation : lorsqu’ils redoutent une hausse des dépenses contraintes ou une dégradation de leurs revenus, les ménages ont tendance à reporter certains achats, notamment dans l’équipement du logement, l’automobile ou les loisirs. Le climat de l’épargne recule également de deux points, à 118, même s’il reste supérieur à sa moyenne historique. La proportion de ménages jugeant opportun de mettre de l’argent de côté diminue, tandis que les perspectives de capacité d’épargne se dégradent. Cette situation illustre les arbitrages auxquels sont confrontés les foyers français, partagés entre la nécessité de financer leurs dépenses quotidiennes et le souhait de conserver une réserve financière face aux incertitudes.

Cette chute de confiance constitue un signal préoccupant pour les perspectives économiques de la fin de l’année 2026. Une consommation moins dynamique pourrait affecter les commerces, les entreprises de services et plusieurs secteurs déjà confrontés à une demande fragile. Elle intervient alors que le taux de chômage atteignait 8,3 % au deuxième trimestre et que les prix à la consommation avaient progressé de 3,1 % sur un an en septembre. Il convient néanmoins de distinguer le ressenti des ménages de l’évolution effective de l’activité : un indicateur de confiance ne permet pas, à lui seul, de prévoir une récession ou de mesurer une baisse future de la consommation. L’enquête de l’Insee repose sur environ 2 000 ménages interrogés par téléphone entre le 25 septembre et le 19 octobre. Elle traduit donc une photographie des préoccupations exprimées au cours de cette période. La prochaine publication, attendue le 25 novembre, permettra de déterminer si cette dégradation se poursuit ou si les perspectives des Français commencent à se stabiliser. En attendant, le retour à un niveau de confiance aussi faible qu’en 2013 souligne la profondeur des inquiétudes économiques qui traversent aujourd’hui les ménages.