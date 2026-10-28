En 2026, le montant moyen des dons des Français aux associations diminue de 18 euros, affecté par la hausse du coût de la vie et des incertitudes économiques. Cette tendance souligne la fragilité des finances des ménages, qui privilégient leurs dépenses essentielles, au détriment de leur soutien aux causes caritatives.

La générosité des Français subit à son tour les conséquences des difficultés économiques. Selon le baromètre annuel réalisé par Odoxa pour la plateforme de collecte Leetchi, dévoilé ce mercredi 28 octobre 2026 par le réseau ICI, le montant moyen des dons recule de 18 euros cette année. Une diminution qui traduit les arbitrages financiers de ménages confrontés à la hausse du coût de la vie, aux incertitudes économiques et aux inquiétudes concernant leur avenir. Alors que les besoins des associations caritatives restent importants, une partie des Français affirme ne plus disposer des mêmes moyens pour soutenir les causes qui lui tiennent à cœur. Cette évolution pourrait fragiliser les organismes qui dépendent des contributions individuelles pour financer leurs actions sociales, humanitaires ou environnementales.

La baisse du montant moyen des dons ne signifie pas nécessairement que les Français se désintéressent de la solidarité. Elle révèle surtout les limites financières auxquelles se heurtent certains donateurs. Lorsque les dépenses alimentaires, énergétiques, de logement ou de santé augmentent, les contributions aux associations peuvent devenir l’une des premières variables d’ajustement du budget familial. Les personnes qui avaient l’habitude de donner régulièrement peuvent ainsi réduire les montants versés, espacer leurs contributions ou privilégier une seule organisation. Cette tendance avait déjà été observée dans plusieurs enquêtes consacrées à la générosité. En mai dernier, le baromètre Ipsos réalisé pour la Fondation Apprentis d’Auteuil indiquait que 47 % des Français déclaraient avoir effectué un don financier en 2025, soit cinq points de moins qu’un an auparavant. Le montant annuel moyen déclaré avait également diminué, passant de 364 à 336 euros. Pour 2026, seulement 51 % des personnes interrogées affirmaient avoir déjà donné ou envisager de le faire, un résultat en recul de quatre points. Ces différentes enquêtes reposent sur des méthodologies distinctes, mais elles mettent en évidence une même préoccupation : la capacité des ménages à maintenir leur engagement financier.

Des associations confrontées à des besoins croissants et à des ressources incertaines

Cette évolution intervient dans une période particulièrement délicate pour le secteur associatif. Les organisations d’aide alimentaire, de lutte contre la précarité, de protection de l’enfance ou d’accompagnement des personnes isolées doivent répondre à des demandes importantes, tout en faisant face à l’augmentation de leurs propres dépenses. Les coûts de transport, de fonctionnement des locaux, d’énergie et de personnel peuvent réduire leur marge de manœuvre. À ces difficultés s’ajoutent les incertitudes concernant certaines subventions publiques, qui obligent les associations à rechercher davantage de financements privés. La baisse des petits dons constitue un enjeu particulier : même lorsqu’ils représentent des montants modestes individuellement, leur accumulation permet de financer des actions régulières et de diversifier les ressources des organismes. Selon France générosités, les contributions inférieures à 150 euros représentaient 38,7 % de la collecte en 2025, contre 50,4 % dix ans auparavant. Cette évolution montre que le financement des associations repose progressivement davantage sur des donateurs capables de verser des sommes plus importantes, ce qui peut accroître leur dépendance à un nombre plus limité de contributeurs.

Le recul observé en 2026 doit néanmoins être replacé dans une évolution plus contrastée de la générosité française. Les données de collecte publiées par France générosités montrent qu’en 2025, les dons effectivement reçus par un panel de 55 associations et fondations avaient progressé de 3,6 % en valeur, malgré la diminution du nombre de donateurs déclarée dans d’autres enquêtes. Cette différence s’explique notamment par le poids des contributions les plus élevées et par la distinction entre les sommes déclarées dans les sondages et les montants réellement collectés. Elle souligne aussi que la générosité peut résister globalement tout en devenant plus inégalement répartie. Pour les associations, l’enjeu consiste désormais à fidéliser leurs donateurs, à développer les contributions régulières et à faciliter les formes alternatives de soutien, comme le bénévolat, les collectes de biens ou les campagnes participatives. Le développement des dons en ligne constitue également une piste importante : en 2025, les contributions ponctuelles effectuées sur internet avaient progressé de 14 % selon France générosités. Mais les outils numériques ne suffiront pas à compenser une éventuelle baisse durable du pouvoir d’achat. À l’approche de la fin de l’année, période traditionnellement décisive pour les collectes caritatives, les associations devront donc convaincre des Français toujours attachés à la solidarité, mais de plus en plus attentifs à leurs dépenses.