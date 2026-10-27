Le pape Léon XIV effectuera bien sa tournée en Amérique du Sud du 6 au 17 novembre 2026. Le Vatican a confirmé lundi 26 octobre le maintien de ce voyage apostolique en Uruguay, en Argentine et au Pérou, malgré l’intervention chirurgicale au poumon subie par le souverain pontife le 13 octobre dernier. Âgé de 71 ans, le chef de l’Église catholique poursuit sa convalescence après l’ablation d’une tumeur cancéreuse localisée. Selon ses médecins, les derniers examens ne révèlent aucune contre-indication à ce déplacement international. Cette annonce met fin aux interrogations concernant un éventuel report ou un allègement du programme, particulièrement chargé, qui doit conduire Léon XIV dans trois pays où l’Église catholique occupe une place historique et culturelle importante.

Dans un communiqué publié par la Salle de presse du Saint-Siège, les autorités vaticanes précisent que le rétablissement du pape évolue favorablement depuis sa sortie de l’hôpital Gemelli de Rome, le 17 octobre. Le médecin personnel du souverain pontife, Luigi Carbone, assure que les examens d’imagerie et les analyses réalisés après l’opération confirment un état clinique compatible avec les exigences du voyage. Léon XIV a progressivement repris ses activités officielles, tout en aménageant son emploi du temps afin de préserver des périodes de repos. Le Vatican indique qu’aucun traitement oncologique supplémentaire n’est actuellement nécessaire, les examens ayant confirmé le caractère localisé de la maladie. Le programme sud-américain demeure donc inchangé. Le pape quittera Rome le vendredi 6 novembre pour rejoindre Montevideo, première étape de son déplacement. Il restera en Uruguay jusqu’au 8 novembre, avec des célébrations religieuses et des rencontres institutionnelles dans la capitale, à Paysandú et à Florida. Il poursuivra ensuite son voyage en Argentine, du 8 au 11 novembre, où il doit notamment se rendre à Buenos Aires, Córdoba et Luján. Cette visite revêt une dimension symbolique particulière : le pays natal du pape François n’avait plus accueilli de souverain pontife depuis le déplacement de Jean-Paul II en 1987. Léon XIV rencontrera les autorités politiques, les responsables religieux, les jeunes et plusieurs représentants de la société civile.

Un retour très attendu au Pérou, pays profondément lié à son parcours

La dernière étape du voyage conduira Léon XIV au Pérou, du 11 au 16 novembre, avant son retour à Rome le lendemain. Ce pays occupe une place centrale dans la vie du premier pape américain de l’histoire. Né Robert Francis Prevost à Chicago en 1955, il a passé une grande partie de son parcours religieux en Amérique latine, notamment comme missionnaire augustin au Pérou. Il a ensuite dirigé le diocèse de Chiclayo, dans le nord du pays, de 2015 à 2023, avant d’être appelé à Rome par le pape François. Naturalisé péruvien, Léon XIV conserve des liens étroits avec les communautés catholiques locales. Son programme prévoit plusieurs étapes à Lima et Chiclayo, ainsi que des déplacements à Cusco et Pucallpa, en Amazonie. Il doit notamment rencontrer des représentants des peuples amazoniens, des missionnaires, des étudiants et des responsables ecclésiastiques. Des messes en plein air sont également prévues, dont certaines pourraient rassembler plusieurs dizaines de milliers de fidèles. Le souverain pontife participera par ailleurs à des rencontres consacrées aux réalités sociales, au monde du travail et aux défis rencontrés par les populations locales. Cette tournée doit permettre de renforcer les relations entre le Saint-Siège et les Églises sud-américaines, dans une région où le catholicisme reste influent malgré la progression des mouvements évangéliques et la sécularisation d’une partie de la population.

La confirmation du voyage intervient dans un contexte particulier pour le pontificat de Léon XIV. Élu en mai 2025 pour succéder à François, le pape entend poursuivre le dialogue avec les Églises locales et maintenir une présence internationale malgré les contraintes liées à sa récente opération. Le programme sud-américain représente un défi logistique important, avec de nombreux déplacements aériens, des changements d’altitude et plusieurs célébrations publiques en l’espace de onze jours. Les équipes médicales continueront donc de suivre attentivement son état de santé pendant cette tournée. Le Vatican insiste néanmoins sur la détermination du souverain pontife à honorer ses engagements et à rencontrer les fidèles. Dans une déclaration diffusée lundi, Léon XIV s’est réjoui de pouvoir retourner sur un continent auquel il demeure profondément attaché. Il a exprimé le souhait que ce déplacement contribue à renforcer les liens entre les communautés chrétiennes et à transmettre un message de paix et d’espérance. Au-delà de sa dimension religieuse, cette visite possède également une portée diplomatique, avec des rencontres prévues auprès des dirigeants des trois pays. Pour le Saint-Siège, il s’agit de maintenir un dialogue avec une région confrontée à des difficultés économiques, sociales et politiques importantes. Le maintien intégral du programme apparaît ainsi comme un signal de continuité dans l’action internationale du pape, quelques semaines seulement après une intervention chirurgicale qui avait suscité des inquiétudes sur sa capacité à voyager.