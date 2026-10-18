« J’ai vraiment ressenti votre soutien » : le pape Léon XIV retrouve les fidèles après son opération du poumon

Le pape Léon XIV a fait son grand retour devant les fidèles ce dimanche 18 octobre 2026, cinq jours après avoir subi une intervention chirurgicale pour retirer une tumeur cancéreuse au poumon. Depuis la fenêtre de ses appartements du Palais apostolique, au Vatican, le souverain pontife de 71 ans s’est adressé à plusieurs milliers de personnes réunies place Saint-Pierre pour la traditionnelle prière de l’Angélus. Une première apparition publique particulièrement attendue, au lendemain de sa sortie de l’hôpital Gemelli de Rome. Accueilli par des applaudissements et des cris de « Vive le pape ! », le chef de l’Église catholique est apparu souriant, s’exprimant normalement et saluant la foule d’un geste de la main. « Je tiens à remercier tous ceux qui ont prié pour moi ces derniers jours. J’ai vraiment ressenti votre soutien. Merci ! », a-t-il déclaré. Ces quelques mots ont marqué un moment d’émotion pour les pèlerins présents, nombreux à avoir suivi les bulletins médicaux publiés par le Saint-Siège depuis son hospitalisation. Cette réapparition constitue une étape importante dans le rétablissement du premier pape américain de l’histoire, élu en mai 2025 à la succession de François.

Léon XIV avait été opéré mardi 13 octobre à la polyclinique Gemelli, après la découverte d’un nodule cancéreux au poumon droit lors d’examens médicaux. L’intervention a nécessité l’ablation du lobe inférieur de ce poumon, les médecins ayant identifié un adénocarcinome pulmonaire. L’opération s’est déroulée sans complication majeure et son état de santé a rapidement évolué favorablement, permettant sa sortie de l’hôpital samedi après cinq jours de prise en charge. Lors de son intervention dominicale, le pape a tenu à remercier personnellement les équipes médicales qui l’ont accompagné. « J’exprime une reconnaissance particulière aux médecins, aux infirmiers et à tout le personnel de la polyclinique Gemelli », a-t-il affirmé. Le souverain pontife a également expliqué que cette hospitalisation lui avait permis de ressentir plus intensément la situation des personnes malades ou confrontées à une perte d’autonomie. Il a ainsi évoqué sa proximité avec ceux qui traversent des épreuves de santé, donnant à son retour une dimension personnelle inhabituelle. Les fidèles présents sur la place Saint-Pierre ont accueilli ces déclarations avec soulagement, plusieurs pèlerins exprimant leur joie de retrouver le pape à sa fenêtre habituelle.

Une reprise progressive des activités et un voyage en Amérique du Sud toujours envisagé

Malgré son retour au Vatican, Léon XIV entend reprendre ses fonctions avec prudence. « Cette phase délicate étant désormais derrière moi, je vais maintenant reprendre progressivement mes activités, toujours avec l’aide de Dieu et de vos prières », a-t-il annoncé. Cette déclaration confirme que le souverain pontife ne prévoit pas de retrouver immédiatement l’intégralité de son emploi du temps. Les audiences, rencontres diplomatiques, célébrations et déplacements devront être adaptés aux recommandations médicales au cours des prochains jours. Les médecins restent également dans l’attente de résultats d’analyses complémentaires destinés à préciser les caractéristiques de la tumeur retirée et à déterminer si un traitement supplémentaire pourrait être nécessaire. La sortie de l’hôpital et le retour devant les fidèles constituent donc des signes favorables, sans signifier que le suivi médical est terminé. La question de son prochain déplacement international demeure particulièrement suivie. Léon XIV doit effectuer en novembre un voyage apostolique de douze jours en Amérique du Sud, avec des étapes prévues en Uruguay, en Argentine et au Pérou. Son chirurgien, Stefano Margaritora, a indiqué samedi qu’aucune contre-indication médicale ne justifiait actuellement l’annulation de ce déplacement. Sa réalisation dépendra néanmoins de l’évolution de la convalescence et des décisions prises par le Vatican.

Au-delà de son état de santé, le pape a profité de cette première prise de parole pour reprendre sa mission spirituelle. Dans sa méditation précédant l’Angélus, il est revenu sur un passage de l’Évangile selon saint Matthieu et sur la célèbre formule du Christ : « Rendez donc à César ce qui est à César, et à Dieu ce qui est à Dieu. » Léon XIV a expliqué que la foi ne devait pas conduire les croyants à se détourner de leurs responsabilités dans la société, mais à les exercer avec sincérité et justice. Il a notamment appelé à se libérer des ambitions égoïstes, des intérêts injustes et de l’hypocrisie, tout en donnant la priorité à la recherche du bien. Ce message marque la volonté du souverain pontife de retrouver le cours habituel de son ministère après une semaine dominée par les préoccupations médicales. Pour les quelque 1,4 milliard de catholiques dans le monde, cette apparition dominicale constitue un signal important : malgré une intervention chirurgicale sérieuse, leur chef spirituel est de retour au Vatican et souhaite poursuivre ses engagements. Depuis son élection, Léon XIV s’est efforcé d’inscrire son pontificat dans la continuité des appels à la paix, à la justice sociale et à l’attention portée aux plus fragiles. En retrouvant les fidèles place Saint-Pierre, il a montré que ces préoccupations demeuraient au cœur de son action. Sa convalescence se poursuivra désormais sous surveillance médicale, tandis que le Saint-Siège devra organiser progressivement son retour à une activité complète.