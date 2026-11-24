Le nouvel ouvrage « Le Journal spirituel du pape François » révèle la vie spirituelle intime de l'ancien souverain pontife à travers 32 années de réflexions. Il expose ses doutes, ses crises spirituelles, et son attachement à des figures religieuses, offrant un éclairage sur ses convictions durant son pontificat.

Un nouvel ouvrage consacré au pape François dévoile une dimension plus intime de la vie spirituelle de l’ancien souverain pontife. Intitulé « Le Journal spirituel du pape François », ce livre rassemble trente-deux années de réflexions du religieux argentin. Il offre un éclairage sur le cheminement intérieur de Jorge Mario Bergoglio, dont le pontificat a profondément marqué l’histoire contemporaine de l’Église catholique.

Publié en français aux éditions Albin Michel, l’ouvrage présente des notes personnelles rédigées entre le 20 décembre 1992 et le 18 août 2024. Le cardinal argentin Víctor Manuel Fernández, préfet du dicastère pour la Doctrine de la foi et proche collaborateur de François, a sélectionné et commenté ces écrits. Réalisée avec l’accord du pape Léon XIV, cette publication bénéficie d’une diffusion internationale dans 94 pays et en cinq langues.

Un pape confronté aux doutes et aux épreuves spirituelles

Au fil des pages apparaissent les interrogations, les fragilités et les combats intérieurs du souverain pontife. François évoque notamment une profonde crise spirituelle traversée entre 2021 et 2022, ainsi que des expériences mystiques au cours desquelles il affirme avoir ressenti ou aperçu la présence du diable. Ses notes témoignent également de son attachement à la Vierge Marie, à saint Joseph et à sainte Thérèse de Lisieux, dont la spiritualité a profondément nourri sa foi.

Plus d’un an après sa disparition, le 21 avril 2025, ces écrits permettent de mieux comprendre les convictions religieuses qui ont accompagné ses douze années de pontificat. Ils éclairent notamment ses derniers textes, dont l’exhortation apostolique « C’est la confiance » et l’encyclique « Dilexit nos ». Derrière la figure publique du premier pape latino-américain se dessine ainsi le portrait d’un homme confronté à ses propres faiblesses, mais profondément attaché à la prière, à la miséricorde divine et à sa mission pastorale.