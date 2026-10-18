Le pape Léon XIV quitte l’hôpital quatre jours après son opération pulmonaire

Léon XIV quitte l'hôpital Gemelli de Rome seulement quatre jours après une opération pour retirer une tumeur cancéreuse au poumon. Bien qu'il se soit montré en forme en s'adressant aux fidèles, son agenda officiel est vidé jusqu'au 20 octobre, alors que des questionnements subsistent sur sa santé et un voyage imminent en Amérique latine.

Le souverain pontife a regagné le Vatican ce samedi, moins d’une semaine après une intervention chirurgicale pour retirer une tumeur cancéreuse au poumon droit. Sa sortie rapide de l’hôpital Gemelli de Rome a surpris l’entourage catholique mondial.

Léon XIV, 71 ans, a quitté l’hôpital Gemelli de Rome ce samedi, quatre jours seulement après une opération au cours de laquelle les chirurgiens ont retiré le lobe inférieur de son poumon droit. Le pape a marché sans assistance jusqu’à son véhicule, s’arrêtant pour échanger quelques mots avec les fidèles massés devant l’établissement.

L’intervention, qui a duré une heure et demie mardi dernier, visait à extraire une tumeur cancéreuse. Les médecins ont indiqué dans un communiqué que les analyses sanguines et une radiographie thoracique témoignaient d’une « amélioration régulière » de l’état du patient. Les résultats des examens complémentaires destinés à vérifier une éventuelle propagation du cancer n’ont pas encore été communiqués.

Le Vatican a annoncé que le pape prononcera dimanche la prière traditionnelle de l’Angélus et bénira la foule rassemblée place Saint-Pierre, comme il l’avait fait la semaine précédente lorsqu’il avait lui-même révélé publiquement son opération imminente. Son agenda officiel reste néanmoins entièrement dégagé jusqu’au 20 octobre.

Vendredi, des photographies avaient été diffusées montrant le pape célébrant la messe et distribuant la communion au personnel hospitalier depuis sa chambre. Le même jour, il s’est entretenu par téléphone avec le président russe Vladimir Poutine, leur premier contact depuis juin 2025. Le Saint-Siège a précisé que cet appel avait pour objet d’encourager « le dialogue et la paix », alors que les bombardements russes sur les villes ukrainiennes s’intensifient et que le nombre de victimes civiles continue d’augmenter.

Léon XIV a également appelé à un cessez-le-feu humanitaire à Oleshkiy, ville ukrainienne occupée par la Russie et soumise à des tirs continus, afin de permettre l’évacuation des habitants et l’acheminement urgent de vivres et de médicaments.

Selon son entourage, le pape souhaitait vivement ne pas compromettre un voyage en Amérique latine prévu début novembre, qui doit notamment le conduire au Pérou, pays où il a exercé comme missionnaire pendant plusieurs années. La question de son aptitude à voyager ou de la nécessité d’un traitement complémentaire reste pour l’heure sans réponse.