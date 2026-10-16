Opéré d’un cancer du poumon, le pape Léon XIV réapparaît sur des photos prises à l’hôpital

Le Vatican a dévoilé, vendredi 16 octobre 2026, les premières photographies du pape Léon XIV depuis son opération d’un cancer du poumon, survenue trois jours plus tôt à Rome. Sur ces clichés diffusés par le Saint-Siège, le souverain pontife apparaît debout, vêtu d’une chasuble verte et de sa calotte blanche, alors qu’il célèbre une messe à l’hôpital universitaire Gemelli, où il poursuit sa convalescence. Sur l’une des images, son secrétaire particulier, le prêtre péruvien Edgard Rimaycuna, se tient à ses côtés. Cette publication constitue la première apparition photographique du chef de l’Église catholique depuis son hospitalisation, mardi 13 octobre. Âgé de 71 ans, Léon XIV avait annoncé deux jours auparavant qu’un nodule avait été découvert dans son poumon lors d’examens médicaux. L’annonce de son intervention avait suscité une importante émotion parmi les fidèles du monde entier, alors que le pontife n’a commencé son ministère qu’en mai 2025. En rendant publiques ces images, le Vatican souhaite informer les catholiques de la poursuite de ses activités spirituelles, tout en maintenant une communication régulière sur son rétablissement.

L’intervention chirurgicale réalisée mardi à l’hôpital Gemelli a permis de retirer le lobe inférieur du poumon droit du pape. Les analyses effectuées pendant l’opération ont confirmé la présence d’un adénocarcinome pulmonaire, une forme de cancer du poumon. L’équipe médicale, conduite notamment par le professeur Stefano Margaritora, responsable du service de chirurgie thoracique, a utilisé une technique assistée par vidéo afin de procéder à l’ablation. Selon le communiqué médical publié par le Saint-Siège, l’intervention proprement dite a duré environ 90 minutes, tandis que le souverain pontife est resté près de trois heures au bloc opératoire. Les médecins ont indiqué que l’opération s’était déroulée conformément aux prévisions, sans complication. Les premiers examens postopératoires, comprenant des analyses sanguines et des radiographies du thorax, ont également montré une évolution jugée satisfaisante. Léon XIV a rapidement repris une alimentation normale et commencé à marcher dans sa chambre, accompagné par les équipes médicales. Ces premiers résultats sont encourageants, même si des analyses complémentaires restent nécessaires pour préciser les caractéristiques de la maladie et déterminer si un traitement supplémentaire devra être envisagé.

Une convalescence suivie de près avant plusieurs rendez-vous importants

Malgré son hospitalisation, Léon XIV a tenu à maintenir une partie de sa vie spirituelle. Dès mercredi, il avait participé à une célébration eucharistique dans une pièce spécialement aménagée au dixième étage de l’hôpital Gemelli. Les photographies publiées vendredi montrent désormais le pape en train de célébrer une messe, une activité qui témoigne de sa volonté de conserver ses habitudes religieuses pendant sa récupération. Selon les informations communiquées par le Vatican, le souverain pontife a également échangé avec plusieurs membres du personnel hospitalier et exprimé sa reconnaissance envers les soignants mobilisés depuis son intervention. Les bulletins médicaux diffusés depuis mardi font état d’une amélioration progressive, les médecins estimant que son rétablissement suit pour le moment une évolution conforme aux attentes. Cette situation ne permet toutefois pas de tirer de conclusion définitive sur son état de santé à long terme. Le stade précis du cancer et les résultats des analyses complémentaires n’ont pas encore été intégralement rendus publics. Les photographies constituent donc avant tout un témoignage de ses activités pendant sa convalescence, et non une garantie médicale concernant la suite de son traitement.

L’hospitalisation du pape entraîne également des ajustements dans le calendrier du Vatican. Les audiences prévues jusqu’au 20 octobre ont été suspendues afin de permettre au souverain pontife de poursuivre sa récupération. Le Saint-Siège étudie toutefois les modalités d’une éventuelle retransmission de la prière dominicale de l’Angélus depuis l’hôpital, afin de maintenir le lien entre Léon XIV et les fidèles. Son prochain grand déplacement international reste également au centre des attentions. Un voyage apostolique en Amérique du Sud, comprenant des étapes en Uruguay, en Argentine et au Pérou, est programmé du 6 au 17 novembre. Pour l’heure, les préparatifs se poursuivent, même si la réalisation de cette tournée dépendra de l’évolution de son état de santé et des recommandations de ses médecins. Le cardinal Pietro Parolin, secrétaire d’État du Saint-Siège, a reconnu que certaines adaptations pourraient devenir nécessaires en fonction des résultats médicaux. Cette hospitalisation constitue l’une des premières épreuves de santé importantes du pontificat de Léon XIV. Dans l’attente de nouvelles informations, les premières images publiées par le Vatican montrent un pape qui continue de célébrer les offices religieux, tout en observant la période de repos nécessaire après une intervention chirurgicale majeure.