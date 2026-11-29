Béziers : Robert Ménard inaugure sa crèche de Noël devant des centaines de personnes et perpétue les traditions françaises

Robert Ménard inaugure pour la treizième fois la crèche de Noël à Béziers, attirant plusieurs centaines de spectateurs. Cet événement, symbole de tradition et de rassemblement, reste accessible jusqu'au 3 janvier 2027. Malgré des contestations, la manifestation continue de bénéficier d’un large soutien populaire.

Pour la treizième année consécutive, Robert Ménard a inauguré, ce samedi, la traditionnelle crèche de Noël dans la cour d’honneur de l’hôtel de ville de Béziers. Plusieurs centaines de personnes ont assisté à cette cérémonie, devenue au fil des années l’un des grands rendez-vous des festivités de Noël dans la commune. Fidèle à ses convictions, le maire entend préserver cette tradition culturelle et populaire, ouverte à tous, quelles que soient les croyances de chacun.

Robert Ménard inaugure la crèche de Noël à Béziers, le samedi 28 novembre 2026

Une tradition populaire qui rassemble

Accompagnée des chants des Petits Chanteurs de la Trinité, l’inauguration s’est déroulée dans une ambiance festive et familiale. Robert Ménard a insisté sur la dimension rassembleuse de cette manifestation. « Elle nous dit que nous sommes capables de nous retrouver et nous rassembler », a déclaré le maire de Béziers.

L’année dernière, quelque 65 000 personnes avaient découvert la crèche, selon la municipalité. Une fréquentation considérable pour une ville d’environ 85 000 habitants. « Je revendique ma crèche de Noël, l’an dernier, 65 000 personnes sont venues la voir », avait rappelé Robert Ménard le 19 novembre dernier sur CNews.

Une population venue nombreuse pour la crèche de Noël à Béziers

Une fête qui dépasse les convictions religieuses

Robert Ménard défend depuis plusieurs années la dimension culturelle et historique de la crèche de Noël. Le maire rappelle également qu’il participe aux célébrations de Hanouka et aux repas de rupture du jeûne du ramadan.

L’année dernière, des représentants des cultes catholique, protestant, juif et musulman avaient assisté ensemble à l’inauguration de la crèche de Béziers.

« C’est un moment de consensus, ce n’est pas du prosélytisme, mais un message d’amour », avait alors déclaré Robert Ménard.

80% des Français favorables aux crèches de Noël dans les mairies

L’attachement des Français à cette tradition dépasse largement les frontières de Béziers. En décembre 2025, un sondage CSA révélait que 80% des Français étaient favorables aux crèches de Noël dans les mairies.

La crèche de Béziers restera accessible gratuitement jusqu’au dimanche 3 janvier 2027. Elle accompagnera les nombreuses animations de Noël organisées par la municipalité, entre illuminations, marché de Noël et expositions.

Depuis 2014, Robert Ménard a fait de cette crèche un véritable rendez-vous populaire, qui attire chaque année des dizaines de milliers de visiteurs. Une tradition que le maire entend transmettre aux nouvelles générations et inscrire durablement dans le patrimoine culturel de Béziers.

Des contestations récurrentes qui n’entament pas le succès populaire

Malgré les contestations récurrentes de la Libre Pensée et de la Ligue des droits de l’homme, qui multiplient les démarches administratives et judiciaires au nom de leur conception stricte de la laïcité, Robert Ménard entend maintenir cette tradition. Avec 65 000 visiteurs l’année dernière, selon le maire, et plusieurs centaines de personnes présentes lors de cette nouvelle inauguration, le succès populaire est au rendez-vous. Au-delà des polémiques, la fréquentation en témoigne : la population plébiscite la crèche de Noël de Béziers. Et tant pis pour les grincheux !

Le discours de Robert Ménard pour l’inauguration de la crèche de Noël à Béziers

La crèche de Noël de Béziers

Sources citées dans l’article La municipalité · CNews · Sondage CSA