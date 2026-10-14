Le pape Léon XIV atteint d’un cancer du poumon: le Vatican confirme le diagnostic après son opération

Le Vatican annonce que le pape Léon XIV, âgé de 71 ans, a été opéré d’un cancer du poumon, confirmé comme un adénocarcinome. Bien que l’intervention ait été un succès, le pape doit rester hospitalisé environ une semaine pour une convalescence, et l’évolution de sa santé déterminera la suite des traitements et ses futures activités.

Le pape Léon XIV est atteint d’un cancer du poumon. Le Vatican a confirmé mardi soir que le souverain pontife, âgé de 71 ans, souffrait d’un adénocarcinome pulmonaire, une forme de cancer qui a nécessité l’ablation d’une partie de son poumon droit. Le diagnostic a été confirmé au cours de l’intervention chirurgicale pratiquée dans l’après-midi à l’hôpital Gemelli de Rome.

L’opération s’est déroulée sans complication et le pape a pu regagner sa chambre après son réveil. Cette annonce apporte de nouvelles précisions sur le nodule pulmonaire dont Léon XIV avait révélé l’existence dimanche, sans alors confirmer publiquement sa nature cancéreuse.

Une partie du poumon droit du pape a été retirée

L’intervention a été réalisée par une équipe de chirurgie thoracique dirigée par le professeur Stefano Margaritora. Les chirurgiens ont procédé à l’ablation du lobe inférieur du poumon droit, une opération appelée lobectomie, pratiquée à l’aide d’une technique vidéoassistée permettant d’opérer avec de petites incisions.

Le souverain pontife est resté environ 3 heures au bloc opératoire, dont 90 minutes consacrées à l’intervention elle-même. Un examen histologique effectué pendant l’opération a confirmé la présence d’un adénocarcinome pulmonaire, diagnostic que les médecins soupçonnaient déjà à la suite des examens préopératoires.

Dans leur communiqué médical, les médecins précisent que « l’intervention a réussi et aucune complication n’a été constatée ». Léon XIV s’est réveillé normalement après l’anesthésie générale et a regagné sa chambre située au 10e étage de l’établissement, après une courte période de surveillance.

Un cancer découvert à un stade précoce

Le pape avait personnellement évoqué ses problèmes de santé dimanche 11 octobre, devant les fidèles réunis place Saint-Pierre, à l’issue de la prière de l’Angélus. Il avait expliqué que des examens médicaux de routine avaient permis de découvrir une anomalie pulmonaire.

« Récemment, lors de quelques examens, les médecins ont détecté un nodule circonscrit au poumon. Il a été détecté à un stade très précoce et est bien localisé », avait-il déclaré. Il avait également expliqué avoir accepté l’intervention recommandée par ses médecins, avant de demander aux fidèles de prier pour lui.

L’adénocarcinome pulmonaire est la forme la plus fréquente des cancers du poumon dits « non à petites cellules ». Il peut toucher aussi bien les fumeurs que les personnes n’ayant jamais fumé, et son pronostic dépend notamment de sa taille, de son stade et de son éventuelle extension à d’autres tissus.

Le pape peut-il être considéré comme guéri ?

L’ablation de la partie du poumon contenant la tumeur constitue un traitement qui peut permettre une guérison lorsque le cancer est découvert suffisamment tôt et demeure localisé. Le fait que les chirurgiens aient pu procéder directement à cette opération est un élément encourageant, mais il ne permet pas encore d’affirmer que Léon XIV est définitivement guéri.

Des examens complémentaires doivent notamment déterminer si des cellules cancéreuses ont atteint les ganglions lymphatiques ou d’autres tissus. La taille précise de la tumeur, ses caractéristiques biologiques et les résultats définitifs des analyses permettront également d’évaluer la nécessité d’un traitement supplémentaire.

À ce stade, aucune décision concernant une éventuelle chimiothérapie, radiothérapie ou immunothérapie n’a été officiellement annoncée. Le Vatican n’a pas davantage communiqué de classification définitive du cancer, et les médecins devront déterminer les modalités du suivi après l’opération.

Une hospitalisation d’une semaine et toutes les audiences annulées

Léon XIV devrait rester hospitalisé environ une semaine à l’hôpital Gemelli, établissement romain qui a déjà accueilli plusieurs souverains pontifes. Toutes ses audiences publiques ont été annulées jusqu’au mardi 20 octobre afin de permettre sa récupération.

Le pape devait notamment participer aux célébrations et aux rencontres consacrées au 10e anniversaire de l’exhortation apostolique Amoris laetitia. La messe prévue mercredi 14 octobre place Saint-Pierre a été confiée au cardinal Luis Antonio Tagle, tandis que plusieurs travaux et réunions du Vatican ont été réorganisés.

Cette hospitalisation constitue la première alerte médicale importante rendue publique depuis l’élection de Léon XIV, le 8 mai 2025. Jusqu’à présent, le premier pape américain de l’histoire avait donné l’image d’un homme en bonne condition physique, notamment connu pour sa pratique régulière du tennis.

Quel avenir pour les prochains déplacements de Léon XIV ?

Le diagnostic intervient alors que le souverain pontife prépare un voyage apostolique en Amérique du Sud, programmé du 6 au 17 novembre, avec des étapes prévues en Uruguay, en Argentine et au Pérou. À ce stade, aucune annulation définitive de ce déplacement n’a été annoncée, mais son maintien dépendra de l’évolution de l’état de santé du pape et des recommandations médicales.

Durant son hospitalisation, Léon XIV demeure pleinement à la tête de l’Église catholique. Les affaires courantes du Saint-Siège peuvent continuer à être traitées par les responsables de la Curie romaine, notamment sous la coordination du secrétaire d’État, le cardinal Pietro Parolin.

Élu il y a 17 mois pour succéder au pape François, Léon XIV doit désormais observer une période de convalescence dont la durée exacte dépendra de sa récupération et des examens médicaux à venir. Le prochain bulletin de santé sera particulièrement attendu pour connaître l’étendue de la maladie, les éventuels traitements complémentaires et les perspectives de reprise de ses activités.