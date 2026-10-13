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Le pape Léon opéré d’un nodule pulmonaire, le Vatican annonce une intervention réussie

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Le pape Léon opéré d’un nodule pulmonaire, le Vatican annonce une intervention réussie
Le pape Léon opéré d’un nodule pulmonaire, le Vatican annonce une intervention réussie

Le souverain pontife a subi mardi une opération chirurgicale pour retirer une petite lésion découverte sur son poumon. Le Vatican a confirmé que l’intervention s’est déroulée sans complication.

Le pape Léon, 71 ans, a été opéré mardi dans un hôpital de Rome pour l’ablation d’un nodule pulmonaire de petite taille. Le Saint-Siège a indiqué que l’opération s’est conclue « avec succès, dans les délais et comme prévu », sans apporter davantage de précisions sur l’état de santé du pape au lendemain de l’intervention.

La découverte de cette lésion avait été annoncée par le pape lui-même dimanche, lors de la prière de l’Angélus. Dans un geste de transparence inhabituel pour l’institution vaticane, il avait confié aux fidèles rassemblés place Saint-Pierre que des médecins avaient détecté un petit nodule sur son poumon lors d’un examen de routine, précisant que celui-ci était « bien délimité » et repéré à un stade précoce.

Cette prise de parole directe du pontife sur sa propre santé tranche avec la discrétion traditionnelle du Vatican en matière médicale, et témoigne d’une volonté assumée de ne pas laisser prospérer les spéculations sur l’état de santé du chef de l’Église catholique.

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