Alerte au Vatican: le pape Léon XIV annonce qu’il va être opéré d’un nodule au poumon dans les prochains jours

Le pape Léon XIV annonce une opération pour retirer un nodule au poumon, prévue au début de la semaine prochaine à l'hôpital Gemelli de Rome. Bien que la nature du nodule reste indéterminée, il a été détecté à un stade précoce. Son état de santé pourrait impacter son voyage prévu en Amérique du Sud en novembre.

Le pape Léon XIV, âgé de 71 ans, a annoncé ce dimanche qu’il allait subir une intervention chirurgicale pour retirer un nodule découvert dans l’un de ses poumons. Le souverain pontife a lui-même révélé son problème de santé devant les fidèles réunis place Saint-Pierre, à Rome, à l’issue de la prière de l’Angélus. L’opération doit avoir lieu dans les premiers jours de la semaine prochaine, à l’hôpital Gemelli, et nécessiter une hospitalisation d’environ une semaine.

Cette annonce inattendue constitue le premier problème de santé important rendu public depuis son élection à la tête de l’Église catholique, le 8 mai 2025. Le pape, qui a récemment effectué une visite de quatre jours en France, a tenu à expliquer personnellement la situation, tout en précisant que l’anomalie avait été découverte suffisamment tôt pour permettre une intervention rapide.

« Un nodule détecté à un stade très précoce »

Devant les pèlerins, Léon XIV a détaillé les circonstances de cette découverte médicale. « Récemment, lors de quelques examens, les médecins ont détecté un nodule circonscrit au poumon. Il a été détecté à un stade très précoce et est bien localisé. »

Le souverain pontife a ensuite expliqué pourquoi une opération avait été décidée. « Les médecins estiment qu’il convient d’intervenir et donc, suivant leurs conseils, j’ai décidé de me faire opérer pour le retirer. » Il a confirmé que l’intervention était déjà programmée dans les prochains jours, sans communiquer de date précise.

Avant de quitter les fidèles, Léon XIV les a remerciés pour leur soutien spirituel et leur a demandé de prier pour lui. Le pape n’a manifesté aucun signe apparent de difficulté lorsqu’il s’est exprimé publiquement.

Une opération à l’hôpital Gemelli et une semaine d’hospitalisation prévue

Le directeur du Bureau de presse du Saint-Siège, Matteo Bruni, a apporté des précisions sur la prise en charge médicale du souverain pontife. L’intervention doit se dérouler au début de la semaine du 12 octobre, à la polyclinique universitaire Agostino Gemelli, à Rome.

La durée prévisionnelle de l’hospitalisation postopératoire est d’environ une semaine. Le Vatican n’a toutefois pas communiqué la technique chirurgicale retenue, ni la localisation exacte du nodule dans le poumon.

L’hôpital Gemelli occupe une place particulière dans l’histoire récente de la papauté. Jean-Paul II y a été hospitalisé et opéré à plusieurs reprises, tandis que François y a également reçu des soins pour ses problèmes respiratoires et d’autres pathologies. L’établissement dispose d’une longue expérience dans la prise en charge médicale des souverains pontifes.

Le nodule est-il cancéreux ? Le Vatican ne donne aucune indication

La nature exacte du nodule découvert chez Léon XIV demeure inconnue. Le Saint-Siège n’a pas indiqué s’il était considéré comme bénin ou suspect, et aucune annonce officielle ne permet actuellement d’affirmer que le pape souffre d’un cancer.

Un nodule pulmonaire correspond à une petite anomalie localisée dans le tissu du poumon, généralement repérée lors d’un examen d’imagerie médicale. Ces lésions peuvent avoir plusieurs origines, notamment inflammatoires, infectieuses ou tumorales. Beaucoup sont bénignes, mais certaines peuvent correspondre à une tumeur maligne.

La décision d’opérer dépend notamment de la taille du nodule, de son aspect radiologique, de son évolution et du profil médical du patient. Son retrait peut permettre de traiter la lésion tout en réalisant une analyse anatomopathologique destinée à déterminer sa nature exacte.

Dans le cas de Léon XIV, les médecins ont choisi une intervention chirurgicale, mais les informations disponibles ne permettent pas d’en connaître les motivations médicales détaillées. Le fait que le nodule ait été découvert à un stade très précoce et soit bien localisé constitue néanmoins un élément favorable pour sa prise en charge.

Un pape de 71 ans réputé actif et sportif

Né le 14 septembre 1955 à Chicago, aux États-Unis, Robert Francis Prevost, devenu Léon XIV, vient de fêter ses 71 ans. Premier Américain élu pape, il est également lié au Pérou, où il a exercé une grande partie de son ministère religieux et dont il possède la nationalité.

Contrairement à son prédécesseur François, dont la santé avait été fragilisée par plusieurs maladies et hospitalisations, Léon XIV ne présentait jusqu’ici aucun problème médical important connu du public. Il est réputé pour son goût du sport, notamment le tennis et la natation, et conserve un rythme soutenu d’activités officielles.

Son annonce est d’autant plus remarquée qu’elle intervient moins de deux semaines après son déplacement apostolique en France, au cours duquel il a participé à de nombreuses cérémonies et rencontres publiques.

Son voyage en Amérique du Sud prévu le 6 novembre pourra-t-il être maintenu ?

L’opération intervient à moins d’un mois d’un déplacement international important. Léon XIV doit effectuer du 6 au 17 novembre un voyage apostolique en Uruguay, en Argentine et au Pérou, pays dans lequel il a longtemps vécu et exercé des responsabilités ecclésiastiques.

Ce voyage doit notamment le conduire à Montevideo, puis en Argentine et au Pérou, où il est attendu à Lima et à Chiclayo, diocèse qu’il a dirigé entre 2015 et 2023. Il représente un rendez-vous important de son pontificat et doit lui permettre de retrouver des communautés catholiques auxquelles il est personnellement attaché.

À ce stade, aucune annulation du déplacement n’a été annoncée. Son maintien dépendra toutefois de l’évolution de son état de santé après l’intervention et des recommandations de ses médecins. Les engagements prévus pendant son hospitalisation devront également être adaptés.

Le souvenir des hospitalisations du pape François

L’annonce de Léon XIV rappelle les difficultés médicales rencontrées par son prédécesseur François, mort le 21 avril 2025 à l’âge de 88 ans. Au cours des dernières années de son pontificat, le pape argentin avait été hospitalisé à plusieurs reprises, notamment pour des infections respiratoires et des interventions chirurgicales.

En février 2025, François avait été admis à l’hôpital Gemelli pour une infection respiratoire qui avait évolué en pneumonie bilatérale. Son hospitalisation avait duré 38 jours et suscité une vive inquiétude dans le monde catholique. Il était finalement rentré au Vatican le 23 mars, moins d’un mois avant sa mort.

La situation de Léon XIV est différente à ce stade : le pape a annoncé une anomalie pulmonaire localisée, découverte précocement, avec une opération programmée et une hospitalisation relativement courte. Aucun élément médical rendu public ne permet d’établir un rapprochement entre les deux pathologies.

Les prochaines informations communiquées par le Vatican devraient permettre de connaître le déroulement de l’opération, l’évolution postopératoire du souverain pontife et les éventuelles conséquences sur son agenda officiel.