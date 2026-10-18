VIDÉO – «Un jour, nous allons tous mourir»: un prêtre tué par la chute d’une immense croix en pleine messe, quelques instants après avoir évoqué la mort

«Un jour, nous allons tous mourir»: un prêtre tué par la chute d’une immense croix en pleine messe, quelques instants après avoir évoqué la mort

Le prêtre Patricio Alfredo Sánchez Molinari est mort à Guayaquil après qu'une croix en bois soit tombée sur lui durant une messe. La tragédie, filmée en direct, a choqué les fidèles et a ravivé ses réflexions sur la fragilité de la vie, prononcées lors d'une précédente homélie. Les causes de l'accident restent à déterminer.

Un terrible accident a coûté la vie à un prêtre catholique, samedi, à Guayaquil, en Équateur. Le père Patricio Alfredo Sánchez Molinari a été mortellement frappé par une imposante croix en bois qui s’est détachée derrière l’autel alors qu’il célébrait une messe devant ses fidèles. La cérémonie était retransmise en direct sur les réseaux sociaux et les images de la tragédie ont rapidement fait le tour du monde. Une réflexion du religieux sur la mort, prononcée lors d’une précédente homélie, a également refait surface, ajoutant à l’émotion suscitée par sa disparition.

Une immense croix se détache et s’écrase sur le prêtre devant les fidèles

Le drame s’est produit dans l’église Notre-Dame du Perpétuel Secours, située à l’intersection des rues José Mascote et Calicuchima, dans le centre-sud de Guayaquil, la plus grande ville d’Équateur.

Le père Patricio Sánchez Molinari célébrait une messe lorsque, environ 27 minutes après le début de la retransmission, la lourde croix en bois installée derrière l’autel s’est soudainement détachée de son support. Le crucifix, sur lequel figurait une représentation du Christ, est tombé directement sur le religieux et l’a violemment frappé à la tête.

Les images montrent le prêtre debout devant l’autel, occupé à diriger la prière, sans avoir conscience du danger derrière lui. En quelques secondes, la structure a basculé et s’est abattue sur lui. Des cris ont immédiatement retenti dans l’église. Plusieurs fidèles se sont précipités vers l’autel pour lui porter secours, tandis que d’autres réclamaient l’intervention d’une ambulance.

Le décès du religieux a ensuite été confirmé par l’archidiocèse de Guayaquil. Les autorités ecclésiastiques n’ont pas précisé s’il était mort immédiatement après l’impact ou après avoir reçu des soins.

« Un jour, nous tous qui sommes ici allons aussi mourir »

Un détail a profondément bouleversé les fidèles après la diffusion des images. Dans une homélie antérieure, le père Patricio Sánchez Molinari avait prononcé des paroles consacrées à la fragilité de l’existence humaine : « Chers frères, un jour, nous tous qui sommes ici allons aussi mourir. »

Cette déclaration accompagnait une réflexion sur le temps qui passe et les priorités de l’existence. Le prêtre invitait les croyants à consacrer davantage de temps à leurs proches, à leurs enfants, à leur conjoint et à Dieu, plutôt que de laisser le travail, les préoccupations matérielles et les distractions occuper toute leur vie.

Ces paroles ont pris une dimension tragique après sa mort. Contrairement à ce qu’affirment certaines publications virales, elles provenaient d’une précédente homélie et leur prononcé quelques minutes avant l’accident n’est pas établi.

Un prêtre apprécié qui venait de célébrer son anniversaire sacerdotal

Patricio Alfredo Sánchez Molinari appartenait à la Congrégation du Très-Saint-Rédempteur, également appelée congrégation des rédemptoristes, un ordre religieux catholique fondé en 1732 par saint Alphonse-Marie de Liguori.

Originaire de Cuenca, en Équateur, il avait exercé pendant plusieurs années dans la paroisse San Lorenzo de Vinces, dans la province de Los Ríos, avant de prendre la responsabilité de l’église Notre-Dame du Perpétuel Secours à Guayaquil.

Autre circonstance douloureuse, l’archidiocèse de Guayaquil lui avait adressé des félicitations pour son anniversaire sacerdotal la veille de sa disparition. Le lendemain, le religieux perdait la vie dans l’église où il exerçait son ministère.

Sa mort a suscité de nombreux témoignages d’affection parmi les fidèles qui le connaissaient et les communautés religieuses dans lesquelles il avait officié.

L’archevêché confirme sa mort, les causes de la chute restent inconnues

Dans un communiqué publié samedi 17 octobre et signé par le cardinal Luis Gerardo Cabrera Herrera, archevêque de Guayaquil, l’Église catholique a officiellement annoncé la disparition du père Patricio Alfredo Sánchez Molinari : « Notre cher père Patricio Alfredo Sánchez Molinari, qui exerçait comme curé de l’église du Perpétuel Secours, est parti vers la Maison du Père pour jouir de sa présence et de sa gloire. »

L’archidiocèse a également exprimé ses condoléances à la famille du défunt, à ses proches et à la communauté rédemptoriste.

Les circonstances matérielles de l’accident demeurent inexpliquées. Aucune conclusion officielle n’a été communiquée concernant l’état des fixations de la croix, son poids ou les raisons de son détachement. Les autorités locales n’ont pas encore rendu publiques de constatations techniques permettant d’expliquer comment une structure aussi imposante a pu tomber sur le célébrant.

La retransmission de la messe, qui devait permettre aux croyants de suivre l’office à distance, a ainsi enregistré les dernières secondes précédant l’accident mortel. Une tragédie qui a profondément marqué les catholiques équatoriens, quelques heures seulement après la disparition d’un prêtre dont les réflexions sur la mort sont désormais partagées bien au-delà de sa paroisse.