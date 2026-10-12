Soudan : une frappe aérienne sur une mine d’or fait au moins 72 morts près de la frontière égyptienne

Une attaque aérienne a frappé un site aurifère dans le nord du Soudan, à proximité de la frontière avec l’Égypte, faisant au moins 72 morts et plus de 50 blessés. Aucun groupe n’a revendiqué l’opération.

Le bilan est lourd. Une frappe aérienne a touché une mine d’or située dans le nord du Soudan, dans une zone proche de la frontière égyptienne, causant la mort d’au moins 72 personnes et blessant plus d’une cinquantaine d’autres, selon des organisations de défense des droits humains.

Les circonstances exactes de l’attaque restent à établir. Aucune force armée, ni groupe militaire, n’a pour l’heure revendiqué la responsabilité de ce bombardement. L’identité des victimes et leur statut, travailleurs du site ou riverains, n’ont pas été précisés dans les informations disponibles.

Cette frappe survient dans un pays déchiré depuis avril 2023 par un conflit armé opposant les Forces armées soudanaises aux Forces de soutien rapide, un affrontement qui a déjà fait des dizaines de milliers de morts et provoqué l’une des crises humanitaires les plus graves au monde. Les régions minières du nord du pays, réputées pour leurs gisements d’or, constituent des enjeux économiques et stratégiques disputés par les belligérants.