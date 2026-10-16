SCIENCES & TECH Intelligence artificielle Entrevue

YouTube Music va signaler les titres générés par intelligence artificielle

Par

1 minute de lecture

YouTube Music va signaler les titres générés par intelligence artificielle
YouTube Music va signaler les titres générés par intelligence artificielle

Google déploie un système d’étiquetage sur YouTube Music pour identifier les morceaux produits par des outils d’intelligence artificielle générative. Une mesure qui répond à une demande croissante de transparence de la part des auditeurs.

Les plateformes de streaming musical sont désormais traversées par un flux croissant de contenus générés automatiquement, souvent indiscernables, à la première écoute, d’une production humaine. Google a annoncé vouloir y remédier sur YouTube Music en introduisant un label visible destiné à signaler les titres issus d’outils d’intelligence artificielle générative.

Ce marquage, progressivement déployé dans l’application mobile et sur le site web du service, reprend la logique d’un dispositif similaire que Google avait mis en place plus tôt cette année sur YouTube pour les vidéos générées par IA. L’entreprise ne cherche pas à interdire ce type de contenu ni à le disqualifier : elle reconnaît au contraire que ces technologies « ouvrent de nouvelles façons pour les artistes de créer, d’expérimenter et de partager de la musique ».

La démarche répond néanmoins à une attente claire du public. Savoir si un morceau a été composé par un être humain ou produit en quelques secondes par un modèle génératif constitue une information que les auditeurs réclament de plus en plus. Google prend acte de cette demande sans pour autant trancher le débat sur la valeur artistique de ces productions.

Partager cet article

La rédaction d’Entrevue

Publié sous la responsabilité de la rédaction d’Entrevue, selon notre charte éditoriale. Nos journalistes peuvent s’appuyer sur des outils d’intelligence artificielle.

Découvrir la rédaction Signaler une erreur

Votre actualité, selon vos intérêts

Choisissez les rubriques et la langue de votre newsletter. Vous pourrez modifier vos préférences à tout moment.

Réagir à l’article

Soyez le premier à commenter cet article.

Réagir à cet article

Les commentaires sont modérés. Les messages promotionnels, les envois automatiques et les liens abusifs sont bloqués.

Votre premier commentaire, ou tout message contenant un lien, peut être placé en attente de validation.

À lire aussi

Application Entrevue

L’info partout avec vous

Retrouvez l’actualité, les alertes et vos rubriques préférées dans une expérience pensée pour le mobile.

Télécharger l’application Entrevue dans l’App Store Télécharger l’application Entrevue sur Google Play
Écran Alertes de l’application Entrevue : les dernières alertes info
Écran de personnalisation des rubriques de l’application Entrevue
Écran Actu de l’application Entrevue : le récit à la une