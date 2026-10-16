YouTube Music va signaler les titres générés par intelligence artificielle

YouTube Music introduit un système d'étiquetage pour identifier les morceaux créés par des outils d'intelligence artificielle. Cette initiative vise à répondre à la demande de transparence des auditeurs face à la montée des contenus générés automatiquement, tout en reconnaissant les nouvelles opportunités offertes aux artistes par ces technologies.

Google déploie un système d’étiquetage sur YouTube Music pour identifier les morceaux produits par des outils d’intelligence artificielle générative. Une mesure qui répond à une demande croissante de transparence de la part des auditeurs.

Les plateformes de streaming musical sont désormais traversées par un flux croissant de contenus générés automatiquement, souvent indiscernables, à la première écoute, d’une production humaine. Google a annoncé vouloir y remédier sur YouTube Music en introduisant un label visible destiné à signaler les titres issus d’outils d’intelligence artificielle générative.

Ce marquage, progressivement déployé dans l’application mobile et sur le site web du service, reprend la logique d’un dispositif similaire que Google avait mis en place plus tôt cette année sur YouTube pour les vidéos générées par IA. L’entreprise ne cherche pas à interdire ce type de contenu ni à le disqualifier : elle reconnaît au contraire que ces technologies « ouvrent de nouvelles façons pour les artistes de créer, d’expérimenter et de partager de la musique ».

La démarche répond néanmoins à une attente claire du public. Savoir si un morceau a été composé par un être humain ou produit en quelques secondes par un modèle génératif constitue une information que les auditeurs réclament de plus en plus. Google prend acte de cette demande sans pour autant trancher le débat sur la valeur artistique de ces productions.