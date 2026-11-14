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Intelligence artificielle : pourquoi les centres de données consomment autant d’électricité

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Intelligence artificielle : pourquoi les centres de données consomment autant d'électricité
Intelligence artificielle : pourquoi les centres de données consomment autant d'électricité

Derrière chaque requête adressée à une intelligence artificielle se trouvent des infrastructures informatiques particulièrement puissantes. Les centres de données nécessaires à leur fonctionnement consomment de l’électricité et doivent être refroidis en permanence. Avec le développement rapide de ces technologies, leur impact environnemental devient un enjeu économique et industriel majeur.

Lorsqu’un utilisateur demande à une intelligence artificielle de rédiger un texte ou de générer une image, la réponse semble apparaître instantanément. Pourtant, cette opération mobilise des serveurs installés dans des centres de données, parfois situés à plusieurs milliers de kilomètres. Ces infrastructures regroupent des équipements informatiques capables d’effectuer d’immenses quantités de calculs.

Leur fonctionnement nécessite une alimentation électrique continue. Une partie de l’énergie est utilisée directement par les processeurs, tandis qu’une autre sert aux systèmes de refroidissement. La consommation varie fortement selon la taille des installations, leur efficacité et les technologies utilisées.

Des besoins énergétiques en forte évolution

L’essor de l’intelligence artificielle générative pousse les entreprises technologiques à investir dans des centres de données toujours plus puissants. L’entraînement de certains modèles mobilise d’importantes capacités de calcul, tandis que leur utilisation quotidienne entraîne également des dépenses énergétiques.

Cette évolution pose plusieurs questions : les réseaux électriques pourront-ils répondre à la demande ? Les nouveaux centres de données seront-ils alimentés par des sources d’énergie peu carbonées ? Et comment limiter leur consommation d’eau, notamment dans les régions où cette ressource est déjà sous tension ?

Les entreprises cherchent à améliorer leur efficacité

Les fabricants de processeurs travaillent à développer des composants plus performants pour une consommation électrique donnée. Les exploitants de centres de données investissent également dans des systèmes de refroidissement plus efficaces et dans des solutions de récupération de chaleur.

Mais les progrès techniques ne garantissent pas automatiquement une diminution de la consommation totale. Si les usages de l’intelligence artificielle augmentent plus rapidement que les gains d’efficacité, les besoins énergétiques peuvent continuer de progresser. L’enjeu consiste donc à concilier innovation numérique, maîtrise des coûts et objectifs environnementaux.

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La rédaction d’Entrevue

Publié sous la responsabilité de la rédaction d’Entrevue, selon notre charte éditoriale. Nos journalistes peuvent s’appuyer sur des outils d’intelligence artificielle.

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