Apple ajuste ses paramètres de confidentialité sur macOS pour restreindre l'accès des applications tierces aux historiques de messages, suite à un incident impliquant l'agent IA de Meta, Muse. Cette décision vise à protéger les données personnelles des utilisateurs et à éviter des abus liés à l'accès complet au disque.

Apple annonce une modification de ses paramètres de confidentialité sur macOS afin d’empêcher des applications tierces d’exploiter certaines autorisations système pour accéder aux historiques de messages des utilisateurs. Cette décision fait suite à une polémique déclenchée par le comportement de l’agent IA de Meta.

La décision d’Apple est directement liée à un incident qui a enflammé les réseaux sociaux ces dernières semaines. Un chroniqueur technologique avait signalé avoir reçu une notification non sollicitée de Muse, l’agent IA généraliste de Meta, faisant référence à une conversation privée échangée avec un collègue via l’application Messages d’Apple. L’auteur de la chronique affirmait n’avoir jamais accordé à Muse l’autorisation de lire ses messages et pensait que ceux-ci étaient hors de portée de l’application.

L’affaire a rapidement pris de l’ampleur, de nombreux utilisateurs exprimant leur inquiétude face à des assistants IA disposant d’un accès étendu à leurs données personnelles : agendas, courriels, messages, comptes d’achats en ligne. La métaphore d’une scie circulaire a circulé pour illustrer le propos : un outil potentiellement utile, mais susceptible de causer de sérieux dommages s’il n’est pas manié avec précaution.

Le directeur technique de Meta, David Singleton, avait tenté de désamorcer la controverse en apportant des précisions techniques. Selon lui, pour que Muse puisse accéder aux Messages d’Apple, l’utilisateur doit effectuer deux manipulations distinctes et volontaires : accorder à l’application l’autorisation dite d’« accès complet au disque », une permission de niveau système propre à macOS, puis activer manuellement un connecteur Messages dans les réglages de Muse.

Ces explications n’ont visiblement pas suffi à convaincre Apple, qui a choisi d’agir sur le plan technique. La firme de Cupertino modifie désormais la façon dont fonctionne cette permission d’accès complet au disque, afin que les développeurs d’applications tierces ne puissent plus s’en servir pour atteindre les historiques de conversations des utilisateurs. L’annonce a été faite un vendredi, deux semaines après que l’incident avec Muse a été rendu public.