ChatGPT prend le contrôle de vos onglets Chrome et abandonne son propre navigateur

OpenAI intègre ChatGPT dans Google Chrome, abandonnant ainsi son navigateur Atlas après moins d'un an. L'assistant peut désormais activer divers onglets, remplir des formulaires et organiser des tâches. Cette évolution marque une compétition accrue entre OpenAI et Google pour dominer l'usage de l'intelligence artificielle dans la navigation web.

OpenAI a annoncé le 15 octobre une intégration poussée de ChatGPT dans Google Chrome, permettant à l’assistant de lire, piloter et organiser les onglets ouverts. Cette évolution s’accompagne de l’abandon définitif d’Atlas, le navigateur maison lancé il y a moins d’un an.

Ce n’est plus seulement une barre de recherche enrichie : ChatGPT s’installe désormais au cœur de Google Chrome avec la capacité d’agir directement sur les onglets ouverts. L’annonce, publiée le 15 octobre sur le compte officiel de l’assistant, marque un tournant dans la stratégie d’OpenAI pour s’imposer dans l’environnement quotidien des internautes.

Deux modes de fonctionnement coexistent. Le premier, baptisé Chat, permet à l’assistant de consulter les onglets actifs pour enrichir ses réponses, par exemple en comparant des produits affichés simultanément dans plusieurs fenêtres. Le second, le mode Work, va plus loin en autorisant ChatGPT à prendre la main sur le navigateur : remplir des formulaires, envoyer des messages, télécharger des fichiers ou encore regrouper automatiquement les onglets accumulés. OpenAI illustre ces usages par des scénarios concrets, comme la saisie d’un dossier chez un nouveau médecin suivie de la planification d’un rendez-vous dans deux agendas distincts, ou la récupération d’un reçu dans Gmail pour le soumettre à un outil de notes de frais.

Le panneau latéral de Chrome a été refondu pour accueillir l’historique complet des échanges et permettre aux deux modes de fonctionner en parallèle de la navigation. Des mécanismes de contrôle sont prévus : validation site par site, listes d’autorisation et de blocage dans les réglages, et demande explicite avant toute consultation de l’historique de navigation. Depuis l’application de bureau, l’extension étend également ses capacités à d’autres navigateurs, dont Edge, Brave, Opera et Vivaldi.

Cette intégration signe aussi la fin d’Atlas, le navigateur développé en propre par OpenAI. Lancé le 21 octobre 2025 sur Mac uniquement, il a été abandonné le 9 août dernier, soit moins d’un an après sa sortie. Ses fonctionnalités ont été redistribuées entre l’application de bureau et l’extension Chrome, qui lisait déjà les onglets, les vidéos YouTube et le texte sélectionné depuis fin juillet. L’annonce du 15 octobre achève ce transfert, à six jours du premier anniversaire du navigateur disparu.

Sur le terrain concurrentiel, OpenAI rattrape Google sur son propre terrain : Gemini occupe déjà le panneau latéral de Chrome et propose depuis plusieurs mois une fonction de navigation automatisée. La présence de ChatGPT dans le navigateur de son principal rival illustre la bataille que se livrent les deux entreprises pour devenir le point d’entrée universel de l’intelligence artificielle dans le quotidien numérique. Une prudence s’impose toutefois : début 2026, deux extensions frauduleuses se faisant passer pour ChatGPT avaient compromis les données de plus de 900 000 utilisateurs, rappelant l’importance de vérifier l’origine de tout module installé dans le navigateur.