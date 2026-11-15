Cognizant mobilise 25 000 professionnels pour déployer Claude, l'assistant IA développé par Anthropic, afin d'aider les grandes entreprises à intégrer l'IA dans leurs activités quotidiennes. L'initiative vise à passer des expérimentations à des solutions opérationnelles, tout en garantissant gains de productivité mesurables dans plusieurs secteurs.

Le groupe américain Cognizant accélère sa stratégie dans l’intelligence artificielle en annonçant la mobilisation de plus de 25 000 professionnels autour de Claude, l’assistant développé par Anthropic. Présentée le 10 novembre 2026, cette initiative vise à accompagner les grandes entreprises dans l’intégration de l’IA à leurs activités quotidiennes. Une nouvelle étape dans la transformation du secteur des services informatiques, où les géants technologiques cherchent désormais à industrialiser l’utilisation de l’intelligence artificielle.

Le spécialiste américain des services numériques Cognizant vient de franchir une nouvelle étape dans son développement autour de l’intelligence artificielle générative. L’entreprise a annoncé la création du « Claude Frontier Capability Group », une organisation mondiale réunissant plus de 25 000 professionnels chargés de développer, déployer et exploiter les solutions d’intelligence artificielle Claude auprès de ses clients. Cette structure doit permettre aux entreprises de dépasser les simples expérimentations pour intégrer durablement l’IA dans leurs processus opérationnels, notamment dans les secteurs de la finance, de l’industrie, de la santé et des services.

Cette annonce s’inscrit dans un partenariat renforcé avec Anthropic, l’entreprise américaine à l’origine de Claude. Cognizant affirme avoir déjà formé ou certifié plus de 44 000 collaborateurs à l’utilisation de cette technologie. Le groupe entend désormais proposer un accompagnement complet, depuis la conception des applications jusqu’à leur exploitation quotidienne. L’objectif est de répondre aux difficultés rencontrées par les entreprises qui investissent massivement dans l’intelligence artificielle, mais peinent encore à transformer ces investissements en gains de productivité mesurables.

Un nouveau modèle pour intégrer l’intelligence artificielle dans les entreprises

Pour accompagner cette transformation, Cognizant lance également une offre de services managés consacrée à Claude. Concrètement, le groupe pourra prendre en charge le fonctionnement des systèmes d’intelligence artificielle déployés chez ses clients, en assurant leur maintenance, leur sécurité et leur supervision. Cette approche vise à permettre aux entreprises de bénéficier des capacités de Claude sans devoir développer elles-mêmes l’ensemble des compétences techniques nécessaires à son exploitation.

Le dispositif repose notamment sur les outils propriétaires de Cognizant, dont son « AI Delivery Operating System », ainsi que sur des équipes spécialisées dans l’ingénierie logicielle et la modernisation des infrastructures informatiques. Quatre domaines prioritaires ont été identifiés : la transformation des activités professionnelles grâce à l’IA, la modernisation des systèmes existants, l’exploitation sécurisée des agents intelligents et le développement de logiciels intégrant nativement l’intelligence artificielle. Ces orientations traduisent une évolution du marché, dans lequel les entreprises recherchent désormais des applications capables de produire des résultats concrets plutôt que de simples démonstrations technologiques.

Des gains de productivité déjà revendiqués dans plusieurs secteurs

Cognizant met en avant plusieurs projets réalisés auprès de grandes entreprises internationales. Dans l’industrie pharmaceutique, le déploiement d’agents intelligents reposant sur Claude aurait permis de réduire de 35 % les temps d’arrêt de certaines installations. Les délais nécessaires pour résoudre des problèmes techniques seraient également passés de 90 à 120 minutes à seulement 10 à 15 minutes. Ces résultats, communiqués par Cognizant, illustrent les perspectives offertes par l’automatisation de certaines opérations industrielles, même s’ils ne constituent pas une mesure indépendante des performances de la technologie.

Le secteur des médias et du divertissement figure également parmi les domaines concernés. Cognizant affirme avoir accompagné une entreprise dans l’automatisation de la création de documents de spécifications, réduisant un processus auparavant réalisé en trois à quatre semaines à environ quinze minutes. Dans l’assurance, d’autres applications auraient permis d’accélérer de 40 à 60 % certaines tâches liées à la préparation de campagnes commerciales et à l’accompagnement des clients. Ces exemples montrent que les applications de l’intelligence artificielle dépassent désormais la simple production de textes pour intervenir dans des processus professionnels plus complexes.

Une offensive stratégique sur un marché particulièrement concurrentiel

L’annonce intervient quelques jours après une autre initiative majeure de Cognizant. Le 30 octobre, le groupe avait déjà annoncé la mobilisation de plus de 25 000 professionnels autour des technologies d’OpenAI. En développant simultanément ses compétences sur plusieurs modèles d’intelligence artificielle, Cognizant cherche à répondre aux besoins d’entreprises qui souhaitent conserver une certaine liberté dans le choix de leurs fournisseurs technologiques. Cette stratégie lui permet également de renforcer son positionnement face aux grands acteurs mondiaux du conseil et des services informatiques.

Cette accélération intervient alors que Cognizant a publié un chiffre d’affaires de 5,7 milliards de dollars au troisième trimestre 2026, en progression de 4,6 % sur un an. Le groupe a toutefois revu ses prévisions de croissance annuelle à la baisse, anticipant désormais une progression de ses revenus comprise entre 4 % et 4,4 % à taux de change constants. Dans ce contexte, l’intelligence artificielle représente un axe stratégique pour développer de nouvelles activités et soutenir la croissance future de l’entreprise.

L’intelligence artificielle transforme progressivement les métiers du numérique

Au-delà de Cognizant, cette initiative illustre une transformation profonde de l’industrie des services informatiques. Les entreprises spécialisées dans le développement logiciel, le conseil et l’externalisation doivent désormais adapter leurs compétences à l’arrivée de systèmes capables d’automatiser certaines tâches traditionnellement réalisées par des équipes humaines. Cette évolution soulève des interrogations sur l’avenir de plusieurs métiers, mais également sur les nouvelles compétences nécessaires pour concevoir, contrôler et superviser ces outils.

Pour Cognizant, l’enjeu consiste désormais à démontrer que ces investissements peuvent se traduire par des résultats durables pour ses clients. La mobilisation de 25 000 professionnels autour de Claude constitue un engagement important, mais son efficacité dépendra de la capacité du groupe à déployer des solutions fiables, sécurisées et économiquement rentables. Dans un secteur où la concurrence entre OpenAI, Anthropic, Google et les autres fournisseurs de modèles s’intensifie, les entreprises de services numériques pourraient jouer un rôle déterminant dans la généralisation de l’intelligence artificielle au sein de l’économie mondiale.