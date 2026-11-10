Le Conseil de l'IA et du numérique remet un rapport au gouvernement, soulignant les risques posés par les assistants d'IA comme ChatGPT, Gemini ou Grok. Il appelle à renforcer la protection des utilisateurs face aux manipulations potentielles et aux enjeux de collecte de données, tout en plaidant pour une meilleure évaluation des impacts de ces technologies sur les comportements humains.

Les assistants d’intelligence artificielle peuvent-ils influencer nos décisions sans que nous en ayons pleinement conscience ? Ce mardi 10 novembre 2026, le Conseil de l’IA et du numérique remet un rapport consacré aux risques liés aux interactions entre les utilisateurs et les agents conversationnels. Mandatée par le gouvernement en février, cette instance appelle à renforcer la protection du public face aux mécanismes d’influence, à la collecte de données personnelles et aux situations de vulnérabilité. Une réflexion qui concerne directement des services devenus des outils du quotidien, comme ChatGPT, Gemini ou Grok.

L’intelligence artificielle conversationnelle occupe désormais une place importante dans les usages numériques. Recherche d’informations, rédaction de documents, conseils professionnels, accompagnement scolaire ou questions personnelles : les assistants sont sollicités dans des domaines de plus en plus variés. Leur fonctionnement repose sur une interaction directe avec l’utilisateur, souvent sous la forme d’une conversation qui peut se prolonger pendant plusieurs minutes, voire davantage. Cette proximité constitue l’une des principales différences avec les moteurs de recherche traditionnels. Plutôt que de présenter une liste de résultats, ces outils produisent des réponses formulées dans un langage naturel, adaptées au contexte des échanges. Cette capacité peut faciliter l’accès à l’information, mais elle soulève également des interrogations sur la confiance accordée aux réponses et sur la manière dont les utilisateurs évaluent leur fiabilité.

Le rapport remis au gouvernement s’intéresse notamment aux risques d’exploitation des vulnérabilités individuelles. Une personne confrontée à des difficultés psychologiques, financières ou familiales peut être particulièrement sensible aux suggestions formulées par un assistant numérique. Le danger ne réside pas nécessairement dans une volonté explicite de manipulation, mais dans la possibilité qu’un système produise des réponses trop affirmatives, encourage certaines décisions ou renforce les convictions de son interlocuteur sans apporter les nuances nécessaires. Les assistants peuvent également commettre des erreurs, présenter des informations inexactes ou adopter un ton excessivement approbateur. Lorsque ces comportements interviennent dans des conversations portant sur des sujets sensibles, leurs conséquences peuvent dépasser la simple erreur d’information. Les pouvoirs publics cherchent donc à déterminer comment prévenir les interactions susceptibles de porter préjudice aux utilisateurs.

Des mécanismes d’influence difficiles à identifier

L’une des principales questions concerne la capacité des assistants à orienter progressivement les choix de leurs interlocuteurs. Contrairement à une publicité clairement identifiable, une recommandation formulée au cours d’une conversation peut être perçue comme un conseil personnalisé et désintéressé. Les modèles d’intelligence artificielle sont entraînés à produire des réponses pertinentes et adaptées aux demandes, mais leur comportement dépend aussi de leurs données d’entraînement, de leurs règles de fonctionnement et des objectifs définis par leurs concepteurs. Un assistant qui valide systématiquement les opinions d’un utilisateur pourrait, par exemple, contribuer à renforcer des croyances erronées. À l’inverse, un système capable de signaler ses incertitudes et de présenter plusieurs perspectives peut favoriser une prise de décision plus éclairée. L’enjeu consiste donc à mieux comprendre les mécanismes par lesquels une conversation avec une machine peut influencer les comportements humains.

La protection des données personnelles représente un autre volet essentiel de cette réflexion. Pour obtenir des réponses adaptées, les utilisateurs communiquent parfois des informations concernant leur santé, leurs relations, leur situation professionnelle ou leurs finances. Selon les services et les paramètres choisis, certaines conversations peuvent être conservées ou utilisées pour améliorer les systèmes. Cette collecte soulève des questions de confidentialité, de sécurité et de transparence. Les utilisateurs ne mesurent pas toujours la quantité d’informations qu’ils transmettent au fil des échanges ni les conditions dans lesquelles elles peuvent être exploitées. En Europe, le règlement général sur la protection des données impose déjà des obligations aux entreprises qui traitent des données personnelles. Mais le développement des assistants conversationnels conduit les autorités à examiner si ces garanties sont suffisamment adaptées à des systèmes capables de produire des interactions particulièrement personnalisées.

Quelles protections pour les utilisateurs français ?

Le renforcement de l’encadrement pourrait notamment passer par une meilleure information du public, des dispositifs de prévention des usages problématiques et une surveillance accrue des comportements des systèmes. Les autorités peuvent également s’appuyer sur les règles européennes existantes, notamment le règlement sur l’intelligence artificielle, qui prévoit des obligations différentes selon les risques présentés par les technologies concernées. Certaines pratiques manipulatrices sont déjà interdites lorsqu’elles répondent aux critères définis par ce texte. Toutefois, la difficulté consiste à distinguer une assistance légitime d’une interaction susceptible d’exploiter la fragilité d’une personne. Cette distinction suppose des évaluations techniques, mais également une réflexion sur la responsabilité des entreprises qui développent et commercialisent ces outils. La protection des mineurs et des publics vulnérables constitue un enjeu particulièrement important.

La remise de ce rapport intervient alors que l’intelligence artificielle s’intègre progressivement aux activités professionnelles, à l’éducation et à la vie privée. Pour les pouvoirs publics, il ne s’agit pas seulement de limiter les risques immédiats, mais aussi de préserver la capacité des citoyens à prendre leurs propres décisions. Les assistants peuvent représenter une aide précieuse pour comprendre un sujet, organiser un travail ou accéder plus facilement à certaines informations. Leur utilité ne supprime cependant pas la nécessité de vérifier les réponses et de conserver un regard critique sur les recommandations proposées. Le défi réglementaire consiste à permettre le développement de ces technologies tout en évitant qu’une relation de confiance avec un système automatisé ne se transforme en situation de dépendance ou d’influence excessive. Le rapport du Conseil de l’IA et du numérique ouvre ainsi un débat appelé à prendre de l’importance : jusqu’où faut-il encadrer les machines capables de dialoguer avec nous et, parfois, de peser sur nos choix ?