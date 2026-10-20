Les outils d’IA accélèrent le clonage de jeux vidéo et poussent les développeurs indépendants à se terrer

L'essor des outils d'IA dans le développement de jeux vidéo incite les studios indépendants à restreindre la présentation de leurs projets. Craignant le clonage de leurs concepts avant leur sortie, certains, comme Alliance Arts, reportent même leurs démos publiques, une évolution qui pourrait bouleverser la dynamique du secteur.

La crainte de voir son jeu copié avant même sa sortie pousse certains studios indépendants à renoncer à montrer leurs travaux en cours au public. Un phénomène amplifié par la montée en puissance des outils de développement assistés par intelligence artificielle.

Le clonage de jeux vidéo est une pratique aussi ancienne que l’industrie elle-même. Mais l’essor des outils de codage basés sur l’intelligence artificielle change la donne : reproduire rapidement la mécanique et l’apparence d’un jeu concurrent est devenu une opération bien moins coûteuse en temps et en compétences qu’auparavant. Face à cette réalité, des développeurs indépendants commencent à restreindre la diffusion de leurs prototypes, de peur de se faire doubler sur leur propre concept.

Le studio Alliance Arts a illustré cette tendance de façon concrète en annonçant vendredi le report de la démo publique de son jeu Drunken Goddess Reflex, un jeu de roulette russe alcoolisée à thème démoniaque qui devait être présenté lors du Steam Next Fest. Dans un message publié sur les réseaux sociaux, l’équipe a expliqué sa décision par la crainte que « le contenu de la démo puisse être utilisé pour imiter ou reproduire rapidement la présentation et le gameplay du jeu grâce à l’IA ou à d’autres outils, et que de telles œuvres puissent être publiées avant notre lancement ».

Le studio a également évoqué des difficultés liées à la gestion des restrictions de diffusion en direct, mais c’est bien la menace du clonage assisté par IA qui semble avoir pesé le plus lourd dans la décision. Ce type de précaution, jusqu’ici peu courant dans un secteur où la visibilité précoce est souvent considérée comme un atout commercial, pourrait se généraliser si les outils de génération de code continuent de progresser.

Pour les studios indépendants, qui disposent de ressources juridiques et financières limitées pour défendre leur propriété intellectuelle, la fenêtre de vulnérabilité entre la présentation d’un prototype et la sortie commerciale du jeu représente un risque croissant. La question de la protection des mécaniques de jeu, traditionnellement peu couverte par le droit d’auteur, se pose avec une acuité nouvelle.