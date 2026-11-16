La France cherche à établir un cadre international pour les armes autonomes tout en maintenant ses capacités d'innovation militaire. Lors de la conférence de Genève, elle plaide pour un contrôle humain significatif. Les discussions demeurent complexes, avec des divergences entre États, alors que les préoccupations humanitaires s'intensifient devant les avancées technologiques.

Alors que l’intelligence artificielle prend une place croissante dans les conflits armés, la France tente de faire avancer sa régulation internationale. À l’occasion d’une conférence organisée à Genève à partir du 16 novembre, Paris défend un encadrement des systèmes d’armes autonomes reposant sur le maintien d’un contrôle humain. Une ambition qui se heurte aux réticences de plusieurs puissances militaires, dans un contexte de course mondiale aux nouvelles technologies de défense.

L’intelligence artificielle s’impose progressivement comme l’une des grandes transformations de la guerre moderne. Capable d’analyser des images, d’identifier des menaces et d’assister les militaires dans leurs décisions, elle équipe désormais un nombre croissant de systèmes utilisés sur les champs de bataille. Mais son développement soulève une question particulièrement sensible : jusqu’où peut-on laisser une machine décider de l’utilisation de la force ? C’est notamment à cette interrogation que les États doivent tenter de répondre lors des discussions internationales organisées à Genève.

La septième Conférence d’examen de la Convention sur certaines armes classiques réunit les représentants des États parties autour de plusieurs enjeux liés aux armements. Parmi les sujets les plus débattus figure la possibilité d’adopter un instrument international destiné à encadrer les systèmes d’armes autonomes. La France fait partie des pays favorables à une avancée sur ce dossier, tout en souhaitant préserver ses capacités d’innovation militaire et éviter des contraintes qui ne seraient pas appliquées par ses principaux concurrents stratégiques.

Le contrôle humain au cœur de la position française

La doctrine française a progressivement évolué face aux progrès technologiques. Pendant plusieurs années, Paris défendait le principe selon lequel un opérateur devait systématiquement intervenir dans la décision d’engagement d’une arme. Cette approche reposait sur une distinction entre les systèmes entièrement autonomes, auxquels la France s’opposait, et ceux intégrant seulement certaines fonctions automatisées.

Désormais, les autorités françaises privilégient la notion de « contrôle humain significatif » ou « approprié ». Présentée notamment le 12 novembre par le contre-amiral Vincent Sébastien, directeur adjoint de l’Agence ministérielle de l’intelligence artificielle de défense, cette orientation vise à garantir qu’un militaire conserve une compréhension suffisante du fonctionnement du système et de ses conséquences. Elle permettrait également d’autoriser davantage d’automatisation dans certaines situations, notamment pour intercepter des drones ennemis.

La guerre en Ukraine accélère les transformations

L’évolution de cette doctrine s’explique en partie par les enseignements des conflits récents. En Ukraine, l’utilisation massive de drones et de systèmes automatisés a profondément modifié les opérations militaires. Les armées cherchent désormais à détecter les menaces plus rapidement, à protéger leurs positions et à limiter l’exposition de leurs soldats. Dans certaines situations, la vitesse des attaques impose des délais de réaction extrêmement courts.

La France développe elle aussi ses capacités dans ce domaine. L’armée de terre expérimente notamment le projet Pendragon, destiné à intégrer davantage de systèmes robotisés dans ses opérations. Les technologies d’intelligence artificielle sont également utilisées pour l’analyse du renseignement, la préparation des missions et l’aide à la décision. Ces innovations présentent un intérêt opérationnel, mais soulèvent des interrogations sur la fiabilité des algorithmes et sur la responsabilité en cas d’erreur.

Des désaccords entre les grandes puissances

Les négociations internationales restent compliquées par les différences de position entre les États. Plusieurs pays européens, dont la France, l’Espagne, l’Italie, la Finlande et les Pays-Bas, soutiennent l’idée d’un cadre commun. D’autres, comme l’Autriche, la Belgique et l’Irlande, défendent des restrictions plus étendues sur certaines catégories d’armes autonomes.

Les États-Unis se montrent beaucoup plus réservés face à la création de nouvelles obligations juridiques. Washington considère que le droit international humanitaire existant permet déjà d’encadrer l’utilisation des technologies militaires, à condition de préserver une forme de jugement humain. La Russie s’oppose également à l’adoption de nouvelles règles contraignantes, tandis que la Chine affiche une position prudente, favorable à des discussions sans s’engager sur un calendrier précis.

Les organisations humanitaires alertent sur les risques

Pour les défenseurs d’une réglementation stricte, le développement des armes autonomes comporte des dangers majeurs. Un système informatique peut commettre des erreurs d’identification, fonctionner à partir de données incomplètes ou produire des résultats difficiles à anticiper. Ces limites deviennent particulièrement préoccupantes lorsque les décisions prises peuvent entraîner des pertes humaines.

Human Rights Watch, Amnesty International et la campagne Stop Killer Robots ont récemment appelé les gouvernements à agir rapidement. Ces organisations redoutent que l’absence de règles internationales spécifiques ne laisse les populations civiles exposées à des technologies dont les capacités progressent plus vite que les mécanismes de contrôle. Le Comité international de la Croix-Rouge plaide également pour un encadrement renforcé des systèmes d’armes autonomes.

La France investit parallèlement dans l’IA de défense

Malgré sa volonté de régulation, Paris poursuit le développement de ses propres capacités technologiques. Le ministère des Armées a annoncé la création à Rennes d’un Centre international pour l’intelligence artificielle de défense, dont l’ouverture opérationnelle est prévue à l’été 2027. Cette structure doit permettre de renforcer la coopération entre pays partenaires, de partager les expériences et de développer des méthodes communes pour améliorer la fiabilité des systèmes.

Le futur centre devrait accueillir initialement au moins 34 personnels civils et militaires, dont 17 Français. Plusieurs pays alliés ont déjà manifesté leur intérêt pour cette initiative. Le projet illustre la stratégie française : développer une intelligence artificielle militaire souveraine tout en cherchant à définir des principes communs avec ses partenaires.

La question de la régulation reste néanmoins entière. Entre les exigences du droit international humanitaire, la nécessité de protéger les populations civiles et les impératifs de défense nationale, les États peinent à trouver un compromis. La conférence de Genève pourrait permettre de progresser vers un accord, mais aucun résultat contraignant n’est garanti. Pour la France, l’enjeu consiste désormais à démontrer qu’il est possible de développer des technologies militaires toujours plus autonomes sans abandonner la responsabilité humaine dans l’emploi de la force.