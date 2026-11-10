Anthropic mise sur le gaz naturel pour alimenter ses centres de données, un pari à 3,4 milliards de dollars

Anthropic investit 3,4 milliards de dollars dans des générateurs au gaz naturel pour alimenter ses centres de données, anticipant des besoins en puissance pour l'intelligence artificielle. Cette décision suscite des préoccupations environnementales et pourrait être ralentie par des changements politiques, compliquant ainsi ses engagements financiers et opérationnels.

La société américaine derrière l’assistant Claude a repris des commandes de générateurs fonctionnant au gaz naturel pour un montant de 3,4 milliards de dollars, afin d’alimenter ses infrastructures d’intelligence artificielle. Une stratégie d’accélération qui soulève des questions environnementales et pourrait se heurter à des obstacles politiques.

Pour nourrir en électricité ses centres de données, Anthropic a choisi une voie rapide : racheter des commandes de générateurs au gaz naturel déjà passées par une entreprise texane, OnePWR Solutions, auprès du fabricant Caterpillar. L’accord, d’un montant total de 3,4 milliards de dollars (environ 3 milliards d’euros), couvre non seulement l’achat des équipements, mais aussi les prestations d’ingénierie et de construction associées. Ces générateurs représenteraient une puissance cumulée de 1,7 gigawatt.

La logique de cette manœuvre est avant tout industrielle. Fabriquer de nouveaux générateurs de grande capacité prend plusieurs années et implique des contraintes réglementaires et logistiques considérables. En reprenant des engagements de commande préexistants, Anthropic s’épargne ce délai et gagne un avantage précieux dans la course aux capacités de calcul que se livrent les grands acteurs de l’intelligence artificielle. Les sites d’implantation de ces générateurs ne sont pas encore connus.

Ce choix du gaz naturel n’est pas anodin. L’extraction et la combustion de cette énergie fossile ont un impact environnemental significatif, et la demande croissante des centres de données pour cette ressource risque d’en faire grimper les prix dans certaines régions, comme Anthropic l’avait elle-même signalé dans son dossier de préparation à l’entrée en Bourse. La société, qui a récemment lancé un fonds d’intérêt général, se retrouve ainsi dans une position délicate vis-à-vis de ses propres engagements affichés.

Sur le plan politique, la récente victoire des démocrates aux élections américaines de mi-mandat pourrait compliquer les projets de l’entreprise. Plusieurs valeurs boursières liées aux infrastructures de centres de données ont chuté dans la foulée du scrutin. Selon des analystes de Goldman Sachs, ce résultat électoral pourrait temporairement freiner près de 45 % de la hausse prévue des capacités de traitement aux États-Unis, en raison notamment de politiques énergétiques et environnementales plus restrictives.

Au total, Anthropic a déclaré dans son dossier boursier avoir pris des engagements financiers de l’ordre de 895 milliards de dollars pour l’achat et la location de capacités de calcul et d’infrastructures, ce qui illustre l’ampleur des investissements que requiert le développement de l’intelligence artificielle générative à grande échelle.