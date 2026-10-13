Intelligence artificielle : Meta dévoile Muse Wonder et affirme pouvoir désormais rivaliser avec OpenAI et Anthropic

Meta entend reprendre une place centrale dans la course mondiale à l’intelligence artificielle. Le groupe américain dirigé par Mark Zuckerberg a présenté, lundi 12 octobre 2026, deux nouveaux modèles baptisés Muse Wonder et Muse Wonder Full, développés par sa division Superintelligence Labs. Selon l’entreprise, ces technologies atteignent désormais un niveau de performance comparable à celui des systèmes les plus avancés d’OpenAI et d’Anthropic. Cette annonce marque une étape importante pour le propriétaire de Facebook, Instagram et WhatsApp, qui a multiplié les investissements dans les infrastructures informatiques et le recrutement de chercheurs spécialisés. Après les résultats jugés décevants de certains de ses précédents modèles, notamment Llama 4, Meta affirme avoir considérablement accéléré ses capacités de développement. Son ambition dépasse désormais la simple création d’un assistant conversationnel : le groupe souhaite proposer des intelligences artificielles capables d’exécuter des tâches complexes, de prendre des initiatives encadrées et d’accompagner les utilisateurs dans leurs activités personnelles et professionnelles.

Les deux nouveaux modèles se distinguent notamment par leurs capacités de raisonnement, de programmation informatique et de gestion de tâches nécessitant plusieurs étapes. Muse Wonder doit permettre de développer des applications, d’analyser des documents ou encore d’accompagner des utilisateurs dans des démarches administratives et professionnelles. Sa version plus puissante, Muse Wonder Full, a été conçue pour traiter des opérations particulièrement complexes. Meta met également en avant deux fonctionnalités baptisées « Active Memory » et « Active Focus ». La première permet au système de conserver certaines informations pertinentes d’une conversation à l’autre, tandis que la seconde vise à maintenir l’attention du modèle sur un objectif, même lorsqu’il rencontre des difficultés ou doit modifier sa méthode de travail. D’après les évaluations techniques publiées par le groupe, Muse Wonder et sa version avancée atteindraient ou dépasseraient les performances de plusieurs modèles concurrents dans certaines catégories de tests. Ces résultats doivent toutefois être interprétés avec prudence, les comparaisons réalisées par les entreprises ne reflétant pas nécessairement l’ensemble des usages réels.

Meta veut transformer son assistant Muse en véritable concurrent de ChatGPT

Cette offensive technologique s’inscrit dans une stratégie commerciale plus large. Muse Wonder est désormais accessible aux développeurs grâce à l’interface de programmation de Meta et à son environnement Muse Code, tandis que Muse Wonder Full est proposé aux abonnés de ce dernier service. Le groupe prévoit également d’intégrer progressivement ces nouvelles capacités à Muse, son assistant personnel lancé récemment, en donnant dans un premier temps la priorité aux abonnés payants. Meta cherche ainsi à développer une offre capable de concurrencer directement ChatGPT d’OpenAI et Claude d’Anthropic, deux acteurs qui disposent déjà d’une forte implantation auprès des particuliers et des entreprises. Pour Mark Zuckerberg, l’enjeu est également de faire émerger une nouvelle génération d’agents numériques capables d’interagir avec différents services et d’effectuer des opérations au nom de leurs utilisateurs. La capacité de Meta à intégrer ces technologies à son vaste écosystème de plateformes et d’appareils connectés pourrait constituer un avantage commercial important. Le groupe dispose notamment de ses réseaux sociaux, de ses services de messagerie et de ses lunettes intelligentes pour multiplier les points d’accès à ses futurs assistants.

Cette accélération soulève néanmoins plusieurs interrogations, notamment sur la confidentialité des données et la fiabilité des systèmes autonomes. Un assistant capable de consulter des messages, des documents ou des calendriers doit disposer de mécanismes de protection particulièrement solides pour éviter les divulgations d’informations sensibles ou les actions non autorisées. Meta assure avoir renforcé les dispositifs de sécurité de ses nouveaux modèles, tout en reconnaissant que des évaluations complémentaires seront nécessaires. Sur le plan économique, cette nouvelle génération d’intelligences artificielles représente également un défi majeur. Le développement de modèles toujours plus puissants nécessite des capacités de calcul considérables, des investissements élevés et une rentabilisation encore incertaine. La concurrence ne porte donc plus seulement sur les performances techniques, mais également sur les prix, la facilité d’utilisation et la capacité des entreprises à fidéliser leurs utilisateurs. Avec Muse Wonder, Meta démontre sa volonté de revenir parmi les principaux acteurs de l’intelligence artificielle avancée. Reste à confirmer, dans les usages quotidiens et les évaluations indépendantes, que cette nouvelle génération de modèles peut durablement rivaliser avec les technologies développées par OpenAI, Anthropic et Google.