Le mathématicien Levent Alpöge de chez Anthropic affirme avoir prouvé l'hypothèse de Riemann avec l'aide du chatbot Claude, mais la communauté scientifique reste sceptique sur la validation de cette preuve complexe, qui nécessite un examen approfondi. Ce développement relance les critiques sur l'utilisation de l'IA dans la recherche mathématique.

Levent Alpöge, chercheur et mathématicien chez Anthropic, assure avoir utilisé le chatbot Claude pour établir une preuve de l’hypothèse de Riemann, l’un des problèmes mathématiques les plus célèbres et les plus anciens au monde. La communauté scientifique reste prudente : la vérification de cette preuve pourrait prendre des mois.

L’annonce a été faite vendredi, au lendemain de l’entrée en bourse d’Anthropic sur les marchés américains. Levent Alpöge, mathématicien employé par la société, affirme avoir travaillé pendant environ six semaines avec une version non publique du chatbot Claude pour produire une preuve détaillée de l’hypothèse de Riemann. Si elle venait à être confirmée, cette démonstration compterait parmi les plus importantes de l’histoire des mathématiques.

Formulée en 1859 par le mathématicien allemand Bernhard Riemann, l’hypothèse porte sur la distribution des nombres premiers le long de la droite numérique. Ces nombres, divisibles uniquement par eux-mêmes et par un, constituent le socle des mathématiques supérieures, ce qui confère à toute avancée les concernant une portée considérable. Le problème figure depuis des décennies sur la liste des grandes questions non résolues, assorti d’une récompense d’un million de dollars pour quiconque en apporterait la preuve.

La preuve soumise par Alpöge est rédigée en Lean, un langage informatique utilisé pour la vérification formelle des démonstrations mathématiques. Elle s’étend sur plus de 250 000 lignes de code. Le mathématicien a indiqué avoir contacté dimanche le directeur général d’Anthropic, Dario Amodei, pour lui demander comment procéder à l’annonce. Conscient du calendrier délicat, il a tenu à écarter toute interprétation opportuniste : « Le moment est clairement terrible. Si j’avais pu, j’aurais terminé tout cela bien plus tôt. Il y a évidemment une lecture cynique liée au calendrier, mais elle est fausse. »

Terence Tao, l’un des mathématiciens les plus reconnus au monde, a réagi avec prudence. « Je pense que le processus d’assimilation prendra du temps, même si dans ce cas nous avons au moins un auteur humain avec qui communiquer pour faciliter cette tâche », a-t-il déclaré. Cette précision n’est pas anodine : plusieurs preuves produites ces derniers mois par des systèmes d’intelligence artificielle n’avaient pas d’interlocuteur humain identifiable pour en expliquer le raisonnement.

L’annonce s’inscrit dans une série de revendications similaires portées par les grandes entreprises du secteur. En septembre, OpenAI avait affirmé que des employés utilisant une version interne de ses outils avaient résolu en 88 heures une partie des équations de Navier-Stokes, qui décrivent le comportement des fluides, en mobilisant plus de 10 000 agents automatisés. Cette preuve n’a pas encore été validée par la communauté scientifique. Un mois plus tard, la même société publiait ce qu’elle présentait comme des solutions ou des avancées significatives sur 372 autres problèmes mathématiques ouverts.

Ces annonces répétées suscitent des réserves croissantes chez les chercheurs. Un collectif de mathématiciens a dénoncé dans une lettre ouverte une pratique qu’il juge « préjudiciable à la science mathématique », estimant que les entreprises d’intelligence artificielle instrumentalisent ces résultats pour valoriser leurs produits commerciaux. « Nous assistons à une menace générale pesant sur le travail intellectuel, avec un décalage entre les résultats obtenus par l’IA et sa finalité initiale », écrivent-ils. La preuve de l’hypothèse de Riemann avancée par Alpöge devra, comme les autres, passer l’épreuve d’un examen rigoureux par les pairs avant que la communauté mathématique se prononce sur sa validité.