Google a récemment découvert un outil de piratage entièrement autonome, utilisant l'intelligence artificielle, ciblant principalement des sites français dans les médias, le divertissement et l'éducation. Ce développement soulève de nouvelles inquiétudes concernant la cybercriminalité, car les attaquants exploitent rapidement les failles de sécurité. L'impact sur les entreprises s'annonce significatif.

La division de veille de Google a mis au jour un outil de piratage entièrement piloté par l’intelligence artificielle, qui s’en prend prioritairement à des sites web français dans les secteurs des médias, du divertissement et de l’éducation. Une première qui marque un tournant dans la menace cybercriminelle.

C’est une découverte qui change la nature même de la menace informatique. Le Google Threat Intelligence Group (GTIG), la cellule de veille du géant américain, a identifié pour la première fois des cybercriminels ayant confié l’intégralité d’une campagne d’attaques à des agents d’intelligence artificielle, sans aucune intervention humaine dans le processus. La France figure parmi les cibles prioritaires de cette opération.

Tout a commencé par une erreur des pirates eux-mêmes : un serveur malveillant laissé accessible sur internet. En l’examinant, les chercheurs y ont trouvé un outil de piratage sophistiqué, reposant sur plusieurs grands modèles de langage faisant travailler de concert plusieurs agents IA. L’outil était configuré en langue russe, ce qui oriente les soupçons vers une origine russophone, sans que Google n’attribue formellement l’opération à un groupe criminel ou à un État.

Les cibles identifiées sur ce serveur concernent « particulièrement les sites web français liés aux secteurs des médias et du divertissement, ainsi qu’au secteur de l’éducation », précise le rapport du GTIG. Des données dérobées aux victimes y avaient également été stockées.

Le fonctionnement de cet outil révèle une mécanique redoutable dans sa simplicité. Plutôt que de rechercher des failles inconnues, coûteuses à dénicher, le programme surveille en permanence les mises à jour de sécurité publiées par les éditeurs de logiciels. Il compare le code avant et après chaque correctif, en déduit la vulnérabilité qui vient d’être colmatée, puis rédige et exécute automatiquement une attaque contre les systèmes qui n’ont pas encore appliqué la mise à jour. « Il est bien plus facile de procéder à la rétro-ingénierie d’un correctif que de rechercher une vulnérabilité zero-day », résume John Hultquist, analyste en chef du GTIG.

Cette approche comprime drastiquement la fenêtre de temps dont disposent les organisations pour se protéger. L’exemple du logiciel de gestion d’imprimantes PaperCut est éloquent : quatre jours seulement après la divulgation publique de deux failles, une campagne d’attaques assistée par IA visait déjà des centaines d’organisations, selon la société de surveillance GreyNoise.

L’outil découvert par Google n’est pas un cas isolé. D’autres instruments de piratage augmentés par l’IA, tels que CAIRN, PentAGI ou CyberStrikeAI, ont été repérés dans des opérations criminelles récentes. La société de cybersécurité CrowdStrike a de son côté recensé quatre groupes criminels ayant déjà délégué leurs attaques à des systèmes automatisés au cours des derniers mois.

Google tempère néanmoins le tableau : les programmes d’attaque générés par ces IA ne sont pas infaillibles et certains n’ont tout simplement pas fonctionné comme prévu. Mais l’avertissement de John Hultquist reste sans ambiguïté : « Dans un avenir proche, les entreprises vont subir une pression considérable pour accélérer leurs cycles de déploiement des correctifs de sécurité et pourraient même devoir faire des choix difficiles pour suivre le rythme. »