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Anthropic entre en Bourse : derrière le prospectus, la question du vrai visage de l’IA

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Anthropic entre en Bourse : derrière le prospectus, la question du vrai visage de l’IA
Anthropic entre en Bourse : derrière le prospectus, la question du vrai visage de l’IA

La startup américaine d’intelligence artificielle Anthropic a déposé son dossier d’introduction en Bourse, un document de 335 pages qui expose à la fois des revenus en forte hausse et des pertes colossales, tout en soulevant des interrogations sur la nature réelle de l’entreprise.

Le dépôt du prospectus d’introduction en Bourse d’Anthropic était attendu depuis plusieurs semaines. Le document, qui compte 335 pages dont une centaine consacrée aux seuls facteurs de risque, est désormais public. Il dresse le portrait d’une entreprise dont les revenus progressent à vive allure, mais dont les pertes restent considérables, reflet d’un modèle économique encore très gourmand en ressources de calcul.

Ce qui frappe à la lecture du prospectus, c’est la multiplicité des identités qu’Anthropic s’est forgées au fil des années. La société se présente tantôt comme un acteur de la sécurité de l’intelligence artificielle, tantôt comme une entreprise à vocation commerciale assumée, tantôt comme un laboratoire déterminé à développer des systèmes surpassant les capacités humaines. Ces postures coexistent avec des tensions évidentes : le document lui-même mentionne des risques catastrophiques liés à l’IA, des coûts d’infrastructure massifs, ainsi qu’un arrêt de l’entraînement de ses modèles pendant un mois à la suite de défaillances de sécurité.

Sur le plan de la gouvernance, les fondateurs conserveront le contrôle des droits de vote après l’introduction en Bourse, une disposition désormais courante dans le secteur technologique mais qui soulève des questions sur la capacité des actionnaires à peser sur les orientations stratégiques de l’entreprise.

Cette entrée en Bourse est scrutée bien au-delà du seul cas Anthropic : elle pourrait servir de baromètre pour l’ensemble de la vague d’investissements dans l’intelligence artificielle générative, dont la valorisation repose encore largement sur des projections de croissance future plutôt que sur des bénéfices avérés.

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