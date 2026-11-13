SCIENCES & TECH Intelligence artificielle

Google déploie Gemini 4 Hydrogen, son nouveau modèle d’IA grand public

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Google déploie Gemini 4 Hydrogen, son nouveau modèle d’IA grand public
Google déploie Gemini 4 Hydrogen, son nouveau modèle d’IA grand public

Google a lancé Gemini 4 Hydrogen, un modèle d’intelligence artificielle destiné à remplacer Gemini 3.8 Flash dans l’ensemble de ses produits. Disponible immédiatement et sans restriction d’abonnement, il affiche des gains significatifs en vitesse et en fiabilité.

Google poursuit son cycle de renouvellement de ses modèles d’intelligence artificielle avec Gemini 4 Hydrogen, désormais déployé à grande échelle. Contrairement aux précédentes sorties récentes de la firme, notamment Argon et Carbon, dont le lancement avait d’abord été réservé aux chercheurs en cybersécurité puis aux abonnés aux formules les plus onéreuses, Hydrogen est accessible sans délai ni condition particulière d’abonnement.

Ce modèle prend la place de Gemini 3.8 Flash, qui constituait jusqu’ici la référence pour les usages courants dans l’écosystème Google. L’entreprise revendique des améliorations substantielles : en mode de réflexion élevé, Hydrogen serait 2,5 fois plus rapide que son prédécesseur. Le modèle fonctionne selon quatre niveaux de traitement, du plus léger au plus intensif, ce dernier niveau baptisé « xhigh » étant une nouveauté de cette génération.

Sur le plan de la fiabilité, Google indique que les affirmations erronées ou inventées par le modèle ont été réduites d’un facteur supérieur à cinq par rapport à 3.8 Flash. La génération de code enregistre également une progression marquée : Hydrogen multiplierait par plus de trois le score obtenu par 3.8 Flash dans le référentiel Terminal-Bench, utilisé pour évaluer les capacités de programmation des modèles.

Les performances de Hydrogen le placent dans une position inattendue vis-à-vis d’Argon, modèle de gamme supérieure lancé plus tôt cette année. Dans l’indice de référence Artificial Analysis Intelligence Index, Hydrogen en mode xhigh obtient un score de 54, contre 50 pour Argon, suggérant que l’écart entre les deux gammes s’est sensiblement réduit.

Google adopte depuis peu une nomenclature fondée sur des éléments chimiques pour ses modèles d’IA, abandonnant les appellations Pro et Flash qui indiquaient plus clairement le positionnement de chaque version. Hydrogen s’inscrit dans cette nouvelle logique de dénomination, tout en ciblant explicitement le segment des utilisateurs recherchant rapidité et économie de ressources.

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La rédaction d’Entrevue

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