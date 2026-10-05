Après l’iPhone, Jony Ive prépare une IA sans écran : la promesse d’une déconnexion paradoxale

Jony Ive collabore avec OpenAI sur un appareil sans écran, misant sur des interactions vocales et une intelligence artificielle pour réduire la dépendance aux écrans. Attendu en 2027, ce projet s'inscrit dans une tendance innovante, tandis que des dispositifs concurrents, comme le Muse Charm de Meta, explorent des interfaces variées pour renforcer la présence numérique.

Jony Ive, l’ancien responsable du design d’Apple qui a marqué l’histoire de l’iPhone, travaille désormais avec OpenAI sur une nouvelle génération d’appareils. Le premier produit pourrait prendre la forme d’une petite enceinte portable sans écran, équipée de capteurs et d’une caméra. Son prix serait compris entre 300 et 400 dollars, pour une commercialisation envisagée en 2027. Ces caractéristiques restent toutefois des informations de presse : elles ne constituent pas une fiche technique officiellement annoncée.

L’ambition serait de déplacer une partie des interactions numériques vers la voix et un assistant capable de comprendre son environnement. L’appareil pourrait accompagner son propriétaire dans différentes pièces, répondre à ses demandes et mobiliser les fonctionnalités de ChatGPT. Le parcours d’Ive donne au projet une dimension particulière : après avoir contribué à installer l’écran tactile au centre du quotidien, le designer explore une interface qui pourrait réduire le besoin de le consulter. Cela ne suffit cependant pas à établir qu’OpenAI entend remplacer le smartphone, ni que ce nouvel objet diminuera effectivement la dépendance numérique.

Moins d’écran, mais une présence numérique plus constante

Meta emprunte une autre voie avec le Muse Charm, un petit appareil destiné à donner une présence physique à son agent d’intelligence artificielle. Le groupe présente une interaction par la voix, le toucher et la caméra. Doté d’un écran et d’un personnage numérique, le dispositif rappelle davantage un compagnon de poche qu’une enceinte discrète. Sa commercialisation est visée avant les fêtes de fin d’année. Les deux projets dessinent ainsi des interfaces différentes, tout en poursuivant une ambition commune : rendre l’assistant accessible au-delà des applications du téléphone.

Une véritable évolution qui soulève un enjeu qui dépasse le temps passé devant un écran. Un assistant capable d’adapter ses réponses au contexte doit disposer d’informations sur son utilisateur et son environnement. La maîtrise des capteurs, les autorisations accordées et la possibilité d’interrompre facilement les interactions pèseront donc autant que le design dans l’adoption de ces appareils. Affirmer qu’ils organiseront une surveillance permanente serait prématuré, tout comme présenter l’absence d’écran comme une garantie de tranquillité. Leur véritable épreuve sera de démontrer une utilité quotidienne sans multiplier les sollicitations ni rendre leur fonctionnement difficile à contrôler.