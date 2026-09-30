OpenAI présente « Dots », des assistants IA autonomes intégrés à ChatGPT, capables de gérer des tâches variées sans intervention humaine. Sam Altman souligne la possibilité d'une collaboration entre plusieurs agents, tout en garantissant la sécurité des utilisateurs. Ces innovations, incluant ChatGPT Spaces pour la coopération humaine-IA, sont actuellement réservées aux utilisateurs abonnés.

Lors de ses Dev Days, OpenAI a présenté « Dots », des assistants d’intelligence artificielle intégrés à ChatGPT qui opèrent en continu, sans attendre d’instructions, pour accomplir des tâches allant de la gestion d’agenda à la migration d’applications informatiques.

Sam Altman, le directeur général d’OpenAI, a levé le voile sur une nouvelle génération d’agents d’intelligence artificielle baptisés « Dots » lors de la conférence d’ouverture des Dev Days de la société. Ces assistants, intégrés directement à ChatGPT, ont pour ambition de dépasser le simple chatbot réactif : ils agissent de manière autonome, vingt-quatre heures sur vingt-quatre, sans que l’utilisateur ait à formuler chaque demande.

Lors de la démonstration, un agent prénommé « Alfred » par son propriétaire a enchaîné des missions d’une nature très diverse : développement d’un site web, mise à jour d’une présentation destinée à un conseil d’administration, recherche d’un traiteur de substitution pour un mariage, et même réorganisation d’une réunion professionnelle qui empiétait sur le spectacle scolaire de la fille de l’utilisateur. Sam Altman a tenu à préciser que l’agent sollicite l’accord de l’utilisateur avant toute décision jugée importante, un garde-fou destiné à rassurer face aux inquiétudes récentes liées à plusieurs incidents impliquant ChatGPT.

Sur le plan technique, chaque Dot dispose de sa propre machine virtuelle dans le nuage informatique ainsi que d’un navigateur web dédié. Il fonctionne avec plus de 4 000 applications et respecte les droits d’accès propres à chaque utilisateur. OpenAI précise que ces agents reposent sur un modèle interne baptisé « Astra », présenté comme le mieux aligné aux valeurs de sécurité de la société. L’utilisateur peut par ailleurs définir des limites précises quant aux applications et aux ressources auxquelles son agent est autorisé à accéder.

Sam Altman a évoqué la possibilité, à terme, de disposer non plus d’un seul agent mais d’une véritable équipe d’assistants IA travaillant de concert. Il sera également possible de contacter son Dot par SMS ou par appel téléphonique. La société a aussi annoncé que les conversations avec ces agents ne seront pas décomptées des quotas d’utilisation des abonnements.

OpenAI a profité de l’événement pour lancer « ChatGPT Spaces », un espace de travail collaboratif conçu pour que humains et agents IA puissent coopérer sur des documents, des recherches ou des créations visuelles. À la manière d’un disque partagé enrichi, il suffit de mentionner un Dot dans un commentaire pour qu’il prenne en charge une tâche. La société promet également un outil de présentation que les agents pourront lire et modifier directement.

Dots et ChatGPT Spaces sont disponibles dès à présent pour les abonnés aux formules Pro, Business Premium et Enterprise. Les utilisateurs européens devront patienter : ces fonctionnalités ne sont pas accessibles en Europe pour le moment, sans qu’OpenAI n’ait précisé de calendrier de déploiement sur le continent.