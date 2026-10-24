À Orléans, la sécurité est renforcée avec 3 000 policiers déployés pour le congrès du Rassemblement national, où Marine Le Pen et Jordan Bardella rassemblent leurs militants. Des armes et objets dangereux sont déjà saisis, et des contre-manifestations de 20 000 à 30 000 opposants sont attendues, entraînant des restrictions importantes dans la ville.

Orléans est placée sous haute surveillance ce samedi 24 octobre, à l’occasion du XIXe congrès du Rassemblement national. Alors que Marine Le Pen et Jordan Bardella doivent réunir plusieurs milliers de militants durant le week-end, les forces de l’ordre multiplient les contrôles préventifs. Des premières saisies de boules de pétanque, d’un couteau et d’une arme factice sont signalées. Près de 3 000 policiers et gendarmes sont mobilisés pour sécuriser l’événement et encadrer les importantes contre-manifestations annoncées.

La préfecture du Loiret redoute des débordements dans une ville déjà profondément transformée par les mesures de sécurité. Entre 20 000 et 30 000 opposants au RN sont attendus samedi, dont 2 000 à 3 000 militants considérés comme radicaux par les services de renseignement. Les forces de l’ordre inspectent les rues, les abords des bâtiments et les objets susceptibles d’être utilisés comme projectiles. Les saisies signalées s’inscrivent dans cette stratégie préventive, même si les circonstances exactes de leur découverte et l’identité de leurs détenteurs restent à préciser.

Laurent Nuñez prévient : « Nous ne tolérerons aucun débordement »

En déplacement à Orléans vendredi soir, le ministre de l’Intérieur Laurent Nuñez a confirmé le déploiement d’un dispositif exceptionnel comprenant une quinzaine d’unités de forces mobiles, deux véhicules blindés Centaure, ainsi que des moyens de surveillance aériens, notamment des drones et des hélicoptères. Le parcours de la manifestation organisée samedi contre le RN a été modifié pour éviter l’hypercentre et les principales artères commerçantes. Un autre rassemblement prévu dimanche a été interdit en raison des risques de troubles à l’ordre public, une décision validée par le tribunal administratif.

Les conséquences sont déjà visibles pour les habitants. De nombreux commerçants ont protégé leurs vitrines avec des panneaux de bois, les terrasses ont été retirées et la circulation fait l’objet d’importantes restrictions. Les tramways sont à l’arrêt samedi et les vélos en libre-service ont été retirés du centre-ville. Le maire d’Orléans, Serge Grouard, a défendu ces précautions malgré leurs conséquences sur la vie quotidienne, dans un contexte marqué par les violences survenues dans plusieurs villes françaises le 17 octobre.

Le RN maintient son congrès malgré les tensions

Le Rassemblement national n’a pas modifié son programme. Quelque 5 000 participants sont attendus samedi pour les travaux internes du parti, notamment l’élection de sa direction, tandis que 10 000 sympathisants doivent assister dimanche au meeting de lancement de la campagne présidentielle de Marine Le Pen. Jordan Bardella, seul candidat à sa succession, doit être reconduit à la présidence du mouvement.

Face aux inquiétudes, Laurent Nuñez a rappelé que l’État avait le devoir de protéger les réunions politiques de toutes les formations, indépendamment de leurs orientations. Les organisateurs de la contre-manifestation affirment pour leur part vouloir exprimer pacifiquement leur opposition au RN.