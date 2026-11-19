Le chef de la police du sud du pays de Galles, Jeremy Vaughan, admet la présence d'agents racistes et misogynes au sein de sa force. Malgré 126 licenciements en six ans, des enquêtes sur des comportements inappropriés se poursuivent. La police fait face à des défis de confiance publique, exacerbés par l'affaire Sarah Everard et des réformes structurelles à envisager.

Le chef de la plus importante force de police du pays de Galles a reconnu, mercredi 18 novembre 2026, que des agents racistes et misogynes exerçaient encore au sein de son organisation. Auditionné par des députés britanniques, Jeremy Vaughan a assuré vouloir identifier et exclure ces fonctionnaires. Depuis sa prise de fonctions, il y a six ans, 126 personnes ont été renvoyées de la police du sud du pays de Galles, tandis que 22 agents sont actuellement suspendus.

La police galloise fait face à de nouvelles interrogations sur les comportements de certains de ses agents. Mercredi 18 novembre, Jeremy Vaughan, directeur de la police du sud du pays de Galles (South Wales Police), a reconnu publiquement que son organisation comptait toujours des fonctionnaires aux comportements racistes ou misogynes. Interrogé devant la commission parlementaire des affaires galloises, à Westminster, le responsable policier n’a pas cherché à minimiser l’existence du problème. À la question de savoir s’il pensait employer des agents racistes ou misogynes, il a répondu par l’affirmative, avant d’affirmer que sa mission consistait précisément à les identifier et à les exclure des forces de l’ordre. Cette déclaration intervient dans le cadre d’une audition réunissant les responsables des quatre forces de police du pays de Galles, consacrée à l’avenir de l’organisation policière et aux moyens de restaurer la confiance du public.

Jeremy Vaughan a présenté plusieurs chiffres pour illustrer les mesures disciplinaires engagées au sein de son organisation. Depuis son arrivée à la tête de South Wales Police, il y a six ans, 126 personnes ont été renvoyées. Le responsable a précisé que le nombre de licenciements avait probablement été encore plus élevé sous son prédécesseur. Actuellement, 22 membres de la force sont suspendus, un chiffre qu’il considère comme relativement faible au regard des effectifs globaux. Selon lui, le renforcement des procédures de recrutement, des vérifications d’antécédents et de la formation a permis d’améliorer la culture professionnelle. Il a également insisté sur la nécessité d’une mobilisation de l’ensemble de la hiérarchie pour repérer les comportements discriminatoires et sanctionner leurs auteurs. Le chef de la police estime que les agents sont aujourd’hui davantage disposés à signaler les comportements inappropriés de leurs collègues plutôt qu’à rester silencieux.

L’affaire Sarah Everard continue de peser sur la police britannique

Les députés ont interrogé les responsables policiers sur leur capacité à prévenir les violences, les discriminations et les abus de pouvoir au sein de leurs services. Ruth Jones, présidente de la commission parlementaire et députée de Newport West et Islwyn, a notamment rappelé que les forces de l’ordre britanniques évoluaient toujours dans le contexte de l’affaire Sarah Everard. En mars 2021, cette Londonienne de 33 ans avait été enlevée, violée puis assassinée par Wayne Couzens, un policier de la Metropolitan Police de Londres alors en service. Ce crime avait provoqué une onde de choc au Royaume-Uni et entraîné une remise en question profonde des procédures de recrutement, de surveillance et de contrôle des agents. Les autres chefs de police gallois auditionnés ont également reconnu l’existence de procédures disciplinaires. Ifan Charles, responsable de Dyfed-Powys Police, a indiqué que plusieurs agents faisaient actuellement l’objet d’enquêtes pour fautes graves, certaines concernant des comportements misogynes. Dans le Gwent, le chef de la police Mark Hobrough a fait état de 37 procédures disciplinaires actives et de 14 personnes suspendues.

L’audition s’inscrit également dans un débat plus large sur l’avenir de l’organisation policière en Angleterre et au pays de Galles. Le gouvernement britannique envisage une réduction importante du nombre de forces territoriales, notamment par des fusions destinées à créer des structures plus vastes. Le pays de Galles compte actuellement quatre forces de police, mais l’hypothèse d’une organisation unique a été évoquée, sur le modèle de l’Écosse et de l’Irlande du Nord. Cette perspective divise les responsables policiers. Amanda Blakeman, cheffe de North Wales Police, a exprimé son opposition à une centralisation qui pourrait, selon elle, fragiliser les services de proximité dans les territoires ruraux et isolés du nord du pays. Jeremy Vaughan s’est montré plus ouvert à une réorganisation, estimant qu’elle pourrait permettre des gains d’efficacité, à condition de disposer des financements nécessaires. Aucune décision définitive n’a encore été prise. Entre réforme territoriale et lutte contre les comportements discriminatoires, les forces de police galloises doivent désormais répondre à une double exigence : améliorer leur fonctionnement tout en restaurant durablement la confiance des citoyens.