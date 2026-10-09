Eau potable en outre-mer : Marine Le Pen accuse la gauche et le bloc central d’avoir fait échouer une résolution du RN

Marine Le Pen dénonce le rejet d'une proposition de résolution sur l'accès à l'eau potable dans les territoires ultramarins, accusant la gauche et le bloc central de privilégier des considérations politiques. La résolution, portée par Anchya Bamana, visait à faire de l'eau potable une priorité nationale pour ces régions, souvent confrontées à des difficultés d'approvisionnement.

Marine Le Pen dénonce le rejet à l’Assemblée nationale d’une proposition de résolution consacrée à l’accès à l’eau potable dans les territoires ultramarins. Dans un communiqué publié jeudi 8 octobre, la présidente du groupe Rassemblement national accuse les députés de gauche et du bloc central d’avoir fait prévaloir leurs oppositions politiques sur un sujet qu’elle considère comme essentiel pour les habitants de Mayotte, de Guyane et des Antilles.

La résolution était portée par Anchya Bamana, députée RN de Mayotte. Elle visait à inviter le gouvernement à faire de l’accès continu à l’eau potable une priorité nationale pour les territoires ultramarins, où plusieurs collectivités connaissent régulièrement des difficultés d’approvisionnement. Les interruptions de distribution, les réseaux vieillissants et les besoins d’investissement constituent notamment des problèmes persistants dans certains territoires.

Marine Le Pen dénonce un rejet « à six voix près »

Selon le décompte avancé par le Rassemblement national, la proposition aurait été rejetée à seulement six voix près. Marine Le Pen reproche aux groupes ayant voté contre le texte d’avoir privilégié une logique partisane, alors que la question de l’eau potable concerne directement les conditions de vie de nombreux Français d’outre-mer.