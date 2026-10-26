Présidentielle 2027 : Marine Le Pen promet une « renaissance » de la France et confirme Jordan Bardella à Matignon en cas de victoire

Lors du XIXe congrès du Rassemblement national, Marine Le Pen a dévoilé les grandes lignes de sa campagne présidentielle pour 2027, promettant une « renaissance » de la France et confirmant Jordan Bardella comme Premier ministre potentiel. Elle insiste sur la souveraineté nationale et l’autorité de l’État, tout en critiquant l’opposition.

Marine Le Pen a officiellement lancé une nouvelle étape de sa campagne présidentielle ce dimanche 25 octobre devant quelque 8 500 militants réunis à Orléans pour le XIXe congrès du Rassemblement national. Dans un discours consacré à la souveraineté, à l’autorité de l’État et à l’identité nationale, la candidate du RN a promis une présidence de « renaissance », sans rupture brutale avec les institutions. Elle a également confirmé son intention de nommer Jordan Bardella Premier ministre si elle remporte l’élection présidentielle de 2027, dessinant ainsi les contours du pouvoir qu’elle souhaite mettre en place.

Devant ses partisans, Marine Le Pen a cherché à présenter son projet comme une alternance politique profonde, mais organisée. La candidate a insisté sur sa volonté de restaurer l’autorité de l’État, de renforcer la maîtrise de l’immigration et de défendre la souveraineté française. Elle souhaite notamment inscrire la notion de « communauté nationale » dans la Constitution, une réforme qui nécessiterait de suivre les procédures prévues pour toute révision constitutionnelle. Son discours a également comporté plusieurs critiques contre La France insoumise et les écologistes, qu’elle accuse de défendre des orientations contraires aux intérêts du pays.

Jordan Bardella confirmé pour diriger le gouvernement

Marine Le Pen a réaffirmé sa volonté de confier Matignon à Jordan Bardella en cas de victoire. Réélu samedi à la présidence du Rassemblement national avec 98,98 % des suffrages exprimés, celui-ci apparaît comme le principal partenaire politique de la candidate. Elle envisage un gouvernement présenté comme pluraliste, destiné à rassembler différentes sensibilités autour du programme présidentiel du RN.

Cette répartition des rôles s’accompagne d’une réorganisation parlementaire. Marine Le Pen doit quitter lundi 26 octobre la présidence du groupe RN à l’Assemblée nationale, désormais confiée à Sébastien Chenu, afin de se consacrer à sa campagne. Jordan Bardella conserverait pour sa part la direction du parti pendant la période électorale.