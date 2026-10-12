François de Canson élu président de la Région Sud : qui est le successeur de Renaud Muselier ?

François de Canson est élu président de la Région Provence-Alpes-Côte d’Azur, succédant à Renaud Muselier. En tant que maire et ancien vice-président, il se fixe comme priorités les lycées et la santé, tout en faisant face à une opposition croissante du Rassemblement national, qui vise les élections de 2028.

La région Provence-Alpes-Côte d’Azur a un nouveau président. François de Canson, maire de La Londe-les-Maures dans le Var, a été élu ce lundi 12 octobre à la tête de la Région Sud, succédant à Renaud Muselier, devenu sénateur des Bouches-du-Rhône. Âgé de 61 ans, cet élu divers droite, jusqu’alors vice-président chargé du développement économique, du tourisme et de l’attractivité, a recueilli 83 voix lors du scrutin organisé à Marseille. Une nouvelle étape pour celui qui devient le premier Varois à présider la collectivité régionale.

La succession de Renaud Muselier est désormais officielle. Réunis en assemblée plénière extraordinaire à Marseille, les conseillers régionaux ont porté François de Canson à la présidence avec 83 voix sur 122 suffrages exprimés. Seul candidat déclaré, il a bénéficié du soutien de l’ensemble de la majorité régionale de droite et du centre. Les 39 élus du Rassemblement national ont choisi de voter blanc. Cette élection intervient après le départ de Renaud Muselier, qui dirigeait la Région depuis 2017 et avait annoncé sa démission à la suite de son élection au Sénat le 27 septembre dernier.

Un élu de terrain, maire depuis 2008 et spécialiste du développement économique

Né à Toulon, François de Canson possède un parcours associant responsabilités politiques et expérience du monde de l’entreprise. Diplômé en sciences économiques et en management, il a travaillé dans le secteur privé, notamment à l’international, avant de s’engager durablement dans la vie publique. Maire de La Londe-les-Maures depuis 2008, il s’est progressivement imposé comme une personnalité importante de la vie politique varoise. Lors des élections municipales de mars 2026, il avait été réélu avec 80,16 % des suffrages.

Président de la communauté de communes Méditerranée Porte des Maures, il siège également au conseil régional depuis 2015. En 2021, il était devenu troisième vice-président de la Région, chargé notamment du développement économique, de l’attractivité, du tourisme et de la prévention des risques majeurs. Il préside également le Comité régional de tourisme depuis 2018 et a dirigé ADN Tourisme, la fédération nationale des organismes institutionnels du secteur.

Ce parcours explique en partie le choix de Renaud Muselier, qui souhaitait confier la Région à un élu connaissant déjà ses dossiers et son fonctionnement. François de Canson a d’ailleurs annoncé qu’il quitterait ses fonctions de maire pour se consacrer pleinement à sa nouvelle responsabilité régionale.

Lycées, santé et souveraineté : les premières priorités du nouveau président

Dans son discours d’investiture, François de Canson a immédiatement fixé plusieurs priorités. La première concerne les lycées, alors que les établissements scolaires connaissent depuis plusieurs semaines une importante mobilisation nationale. Le nouveau président a annoncé une inspection générale des lycées de la région, la mise en place rapide d’une plateforme d’alerte destinée aux élèves, parents et personnels, ainsi que la création de brigades départementales d’intervention pour répondre aux urgences matérielles.

La santé figure également parmi ses premières préoccupations, avec la préparation d’un plan régional destiné à améliorer les réponses apportées aux habitants. À plus long terme, François de Canson souhaite articuler son mandat autour de deux grandes orientations : la souveraineté économique et l’adaptation au changement climatique. Il entend notamment renforcer les filières industrielles stratégiques, soutenir les entreprises régionales et développer les dispositifs de prévention face aux incendies, aux sécheresses et aux risques naturels.

« Je veux une Région qui garde le goût des grands projets, mais qui ne perde jamais le sens des réalités », a-t-il déclaré, résumant sa volonté de conjuguer ambition économique et proximité avec les territoires.

Une succession politique à deux ans des élections régionales

L’arrivée de François de Canson s’inscrit dans la continuité de la majorité conduite par Renaud Muselier. Le nouveau président a rendu hommage à son prédécesseur, saluant sa confiance et une transmission du pouvoir qu’il juge rare dans la vie politique. Devenu sénateur, Renaud Muselier devrait conserver un rôle de conseiller régional spécial sur certains dossiers, notamment les Jeux olympiques d’hiver de 2030 et les fonds européens.

Mais cette succession intervient également dans un contexte politique délicat. Le Rassemblement national, principale force d’opposition au conseil régional, ambitionne de conquérir la Région Sud lors des élections de 2028. Le député RN Franck Allisio a d’ailleurs accueilli le nouveau président par une formule particulièrement offensive : « Vous êtes désormais à la barre du Titanic », prédisant la défaite future de la majorité régionale.

François de Canson devra donc rapidement imposer son autorité et maintenir l’unité d’une majorité composée de plusieurs sensibilités de droite et du centre. Son expérience d’élu local, son ancrage dans le Var et sa connaissance des dossiers économiques constituent ses principaux atouts. À 61 ans, il passe désormais de la gestion d’une commune littorale à la direction d’une région de près de cinq millions d’habitants, avec l’ambition affichée de poursuivre les grands projets engagés tout en imprimant sa propre méthode.