Tué par un tigre dans un zoo en Angleterre: William Chapman identifié, des témoins avaient tenté de l’empêcher d’approcher le félin

William Chapman, un jeune homme de vingt ans, meurt après avoir pénétré dans l'enclos d'un tigre au Yorkshire Wildlife Park en Angleterre. Des témoins avaient tenté de l'en empêcher, mais il est finalement attaqué par l'animal. Les circonstances entourant son approche demeurent floues, et une enquête est ouverte sur la sécurité du parc.

L’homme mort après avoir pénétré dans l’enclos d’un tigre au Yorkshire Wildlife Park, dans le nord de l’Angleterre, a été identifié comme étant William Chapman, un jeune Britannique âgé d’une vingtaine d’années. Son identité a été révélée ce mardi 13 octobre, trois jours après l’attaque mortelle survenue sous les yeux de plusieurs visiteurs. Les nouveaux témoignages recueillis permettent de reconstituer plus précisément les minutes qui ont précédé le drame.

William Chapman se trouvait seul dans le parc animalier samedi 10 octobre. Selon la police du South Yorkshire, il a franchi les barrières de sécurité pour pénétrer dans l’espace réservé aux tigres, avant d’être mortellement attaqué par un mâle nommé Altai, un tigre de Sibérie pesant environ 200 kilos. Son identité a été révélée par la presse britannique, mais n’a pas encore été officiellement communiquée par la police.

Des visiteurs avaient tenté de le retenir avant qu’il entre dans l’enclos

Plusieurs témoins ont décrit le comportement de William Chapman avant l’attaque. Le jeune homme aurait été aperçu sur une passerelle surplombant l’enclos, portant des écouteurs et dansant tout en observant les animaux. Il aurait également demandé à plusieurs visiteurs de le photographier avec le tigre en arrière-plan.

Alex Underwood, présent avec sa compagne, a raconté que William Chapman lui avait demandé de prendre plusieurs photographies successives. Le jeune homme aurait ensuite remercié le couple avant de poursuivre sa visite.

D’autres témoignages indiquent que plusieurs personnes ont essayé de l’empêcher d’entrer dans l’enclos. Une femme accompagnée de ses 2 enfants aurait notamment tenté de le retenir physiquement en le tirant vers l’arrière, sans parvenir à l’arrêter.

William Chapman a finalement franchi la séparation entre la zone accessible au public et l’espace occupé par le tigre. Plusieurs visiteurs ont alors compris qu’il venait de se placer dans une situation extrêmement dangereuse.

Il aurait filmé lui-même son approche du tigre

De nouvelles images provenant des réseaux sociaux personnels de William Chapman semblent montrer les instants qui précèdent l’attaque. Sur cette vidéo, la personne qui filme s’approche du tigre, alors allongé sur une plateforme en bois, à quelques mètres de distance. On entend une respiration soutenue ainsi que les réactions inquiètes de plusieurs personnes présentes à proximité.

Anthony Hunt, qui assistait à la scène avec sa compagne Scarlett, a expliqué avoir remarqué un changement soudain dans le comportement du félin. L’animal, jusque-là relativement immobile, aurait tourné la tête et fixé son attention sur l’homme qui venait de pénétrer dans son territoire.

Selon ce témoin, William Chapman se serait ensuite agenouillé, aurait adopté une position à quatre pattes et semblé prier en levant les yeux vers le ciel. Le tigre serait alors descendu de sa plateforme pour s’approcher de lui.

Quelques instants plus tard, l’animal a attaqué. Les visiteurs ont tenté de donner des instructions au jeune homme, certains lui criant notamment « Fais le mort ! », mais celui-ci ne semblait pas comprendre leurs recommandations. Il aurait également été entendu demandant au tigre « Arrête de faire des bêtises », alors que la situation devenait dramatique.

William Chapman meurt malgré l’intervention des secours

L’attaque a duré quelques minutes. La police du South Yorkshire a été alertée à 13h35, heure locale, et d’importants moyens de secours ont été mobilisés, notamment 2 ambulances terrestres, un hélicoptère médicalisé et un médecin.

Malgré les tentatives de réanimation, William Chapman a été déclaré mort sur place. Sa famille a été informée du décès et bénéficie de l’accompagnement d’agents spécialisés.

Les équipes du Yorkshire Wildlife Park ont immédiatement déclenché les procédures d’urgence et organisé l’évacuation des visiteurs. Plusieurs témoins ont décrit des scènes de panique et d’incompréhension, notamment parmi les familles présentes dans le parc.

Des vidéos de l’attaque ont rapidement circulé sur les réseaux sociaux. La police britannique a demandé au public de ne pas les partager, par respect pour la victime et ses proches. Les autorités ont également mis en garde contre la diffusion d’images falsifiées ou générées par intelligence artificielle.

Le tigre Altai ne sera pas euthanasié

Au lendemain du drame, la direction du Yorkshire Wildlife Park a confirmé qu’Altai ne serait pas euthanasié. L’animal est resté dans son enclos pendant toute la durée de l’incident et n’a pas été blessé lors de l’intervention des équipes de sécurité.

Le parc a également annoncé que les employés profondément affectés par les événements bénéficieraient d’un accompagnement spécialisé. L’établissement est resté fermé pour une quatrième journée consécutive ce mardi 13 octobre.

Le conseil municipal de Doncaster, autorité compétente pour la réglementation des établissements zoologiques, a ouvert une enquête portant sur les conditions de sécurité du parc. Les investigations doivent notamment permettre de comprendre comment William Chapman a pu franchir les protections de l’enclos et accéder à l’espace occupé par un prédateur de cette taille.

Les circonstances exactes de son geste restent inexpliquées. Les témoignages décrivant son comportement inhabituel avant l’attaque ne permettent pas d’établir ses intentions, et aucune conclusion officielle n’a été communiquée à ce sujet.

Le Yorkshire Wildlife Park, ouvert en 2009, accueille plusieurs espèces sauvages, dont des tigres de l’Amour, également appelés tigres de Sibérie. Son espace Land of the Tigers, inauguré en 2011, a été spécialement aménagé pour permettre aux visiteurs d’observer ces animaux depuis des passerelles surélevées, sans accéder directement à leur territoire.