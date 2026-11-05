Métro parisien : les tickets en carton restent valables jusqu’au 14 décembre 2026

Les tickets de métro en carton demeurent valables jusqu'au 14 décembre 2026, malgré l'arrêt de leur vente depuis novembre 2025. Les utilisateurs peuvent les échanger contre des titres numériques jusqu'au 14 janvier 2027. La transition vers des solutions de transport numériques soulève des préoccupations concernant l'accès pour les usagers moins familiers avec ces technologies.

Contrairement à certaines informations évoquant leur disparition définitive le 5 novembre, les anciens tickets de métro en carton peuvent encore être utilisés jusqu’au 14 décembre 2026 inclus. Leur vente a toutefois cessé depuis novembre 2025. Les voyageurs disposent désormais de plusieurs solutions de remplacement, notamment le passe Navigo Easy, le smartphone et Navigo Liberté +.

La disparition du ticket de métro en carton entre dans sa dernière phase en Île-de-France. Après plusieurs décennies d’utilisation, les anciens titres magnétiques sont progressivement remplacés par des supports rechargeables et des solutions numériques. La vente des tickets t+ et des billets Origine-Destination en carton a pris fin en novembre 2025, mais les voyageurs qui en possèdent encore disposent d’un délai supplémentaire pour les utiliser.

Selon le calendrier actualisé d’Île-de-France Mobilités, les tickets t+ en carton restent acceptés dans le métro jusqu’au 14 décembre 2026 inclus. Les anciens billets Origine-Destination demeurent également utilisables jusqu’à cette date sur les parcours correspondants du réseau métro, train et RER. En revanche, les tickets en carton ne sont déjà plus acceptés dans les bus et les tramways depuis le 1er mai 2026.

Plusieurs solutions pour remplacer le ticket en carton

Pour les voyageurs occasionnels, le passe Navigo Easy constitue l’une des principales alternatives. Cette carte rechargeable, vendue deux euros, permet de charger différents titres de transport sans utiliser de ticket magnétique. Elle peut être conservée et réutilisée lors de déplacements ultérieurs. Son fonctionnement vise notamment les visiteurs, les touristes et les personnes qui empruntent les transports franciliens de manière irrégulière.

Les voyageurs équipés d’un smartphone compatible peuvent également acheter et utiliser leurs titres directement depuis leur téléphone, grâce à l’application Île-de-France Mobilités ou à d’autres applications partenaires. Cette solution évite l’achat d’un support physique supplémentaire, même si elle suppose de disposer d’un appareil adapté et de maîtriser les démarches numériques.

Navigo Liberté + pour les déplacements occasionnels

Le service Navigo Liberté + représente une autre possibilité pour les personnes qui utilisent régulièrement les transports sans avoir besoin d’un abonnement mensuel. Il permet de payer les trajets effectués après leur réalisation, avec une facturation différée. Ce système propose également des tarifs inférieurs à ceux des tickets unitaires classiques, sous réserve des conditions applicables.

Depuis la réforme tarifaire de 2026, le ticket Métro-Train-RER coûte 2,55 euros au tarif normal, hors dessertes aéroportuaires. Le ticket Bus-Tramway-Câble C1 est proposé à 2,05 euros. Navigo Liberté + permet notamment de bénéficier de tarifs réduits sur ces trajets. Le choix du support dépend donc de la fréquence des déplacements et des habitudes de chaque voyageur.

Que faire des anciens tickets inutilisés ?

Les personnes qui possèdent encore des tickets en carton pourront les échanger dans les guichets RATP ou SNCF jusqu’au 14 janvier 2027. L’opération est limitée à cinq tickets par jour et nécessite de disposer d’un passe Navigo Easy. Les anciens titres sont convertis en titres numériques équivalents, selon les règles précisées par Île-de-France Mobilités. Aucun remboursement en espèces n’est prévu.

La fin du ticket en carton marque une évolution importante dans les transports franciliens. Elle permet de réduire l’utilisation de supports jetables et de simplifier certains achats, mais pose aussi la question de l’accompagnement des personnes peu familières avec les outils numériques. Les voyageurs ont donc encore plusieurs semaines pour utiliser leurs anciens tickets dans le métro et les trains concernés, avant leur disparition définitive du réseau le 15 décembre 2026.