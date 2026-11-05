Une explosion a eu lieu dans la nuit du 4 au 5 novembre 2026 devant les locaux de Corsica Linea à Ajaccio, endommageant le bâtiment et des véhicules, sans faire de blessés. Une enquête est ouverte pour évaluer les motivations derrière cet acte sur fond de tensions sociales au sein de l'entreprise.

Une charge explosive a détoné dans la nuit du mercredi 4 au jeudi 5 novembre 2026 devant les locaux de la compagnie maritime Corsica Linea, à Ajaccio. L’explosion a endommagé la façade du bâtiment ainsi que deux véhicules stationnés à proximité. Aucun blessé n’est à déplorer. Une enquête a été ouverte pour déterminer l’origine de cet acte, survenu dans un contexte de tensions sociales au sein de l’entreprise.

Une explosion a secoué le centre-ville d’Ajaccio dans la nuit de mercredi à jeudi. Vers 2 heures du matin, un engin explosif placé devant les locaux de Corsica Linea, situés boulevard du Roi-Jérôme, a détoné, provoquant des dégâts matériels. La procureure de la République d’Ajaccio, Fanny Floquet, a confirmé les faits dans la matinée du jeudi 5 novembre. Selon les premiers éléments communiqués par le parquet, la déflagration a principalement touché la devanture du bâtiment abritant les bureaux de la compagnie maritime, l’un des principaux opérateurs assurant les liaisons entre la Corse et le continent.

Les dégâts constatés restent relativement limités. Une baie vitrée a été brisée par l’explosion et deux voitures stationnées à proximité ont également été endommagées. Aucun blessé n’a été signalé. Les circonstances précises dans lesquelles l’engin a été déposé demeurent inconnues. Les enquêteurs devront notamment déterminer sa composition, son mode de déclenchement et les éventuelles traces laissées par les auteurs. Contactée par l’Agence France-Presse, la direction de Corsica Linea n’a pas souhaité commenter les événements dans l’immédiat.

Une enquête ouverte pour destruction par moyen dangereux

Le parquet d’Ajaccio a ouvert une enquête pour destruction par moyen dangereux, confiée aux services de police. Les investigations doivent permettre d’identifier les personnes impliquées et de comprendre les motivations de cet acte. À ce stade, aucune revendication n’a été rendue publique et les autorités judiciaires n’ont pas communiqué sur une éventuelle piste privilégiée. Les constatations techniques effectuées sur les lieux devront contribuer à établir les circonstances exactes de l’explosion.

L’utilisation d’un engin explosif contre les locaux d’une entreprise constitue un acte particulièrement préoccupant, même en l’absence de victimes. Si les dommages matériels semblent limités, la nature du procédé employé soulève des questions sur les intentions de ses auteurs. Les enquêteurs devront notamment déterminer si la compagnie maritime était directement visée et si cet événement présente un lien avec les difficultés rencontrées récemment par l’entreprise. Aucune hypothèse ne peut cependant être considérée comme établie à ce stade de l’enquête.

Un incident sur fond de conflit social chez Corsica Linea

Cette explosion intervient dans un contexte de tensions entre la direction de Corsica Linea et la CGT des marins. Début octobre, plusieurs navires de la compagnie avaient été immobilisés à Marseille pendant plusieurs jours à la suite d’un mouvement de grève. Le syndicat contestait notamment la décision d’affréter le Massalia, un navire appartenant à La Méridionale, filiale du groupe CMA CGM, pour assurer certaines liaisons entre Marseille et les ports corses de Propriano et de L’Île-Rousse. Cette décision avait provoqué une vive opposition syndicale et entraîné des perturbations du trafic maritime.

Face au blocage, le consortium corse CM Holding, propriétaire de Corsica Linea, avait exprimé son exaspération et annoncé une suspension temporaire de l’activité de l’entreprise afin de réfléchir aux conditions de son engagement futur. Les opérations avaient finalement repris après de nouveaux échanges entre les différentes parties. La CGT avait toutefois maintenu ses inquiétudes concernant la remise en question de certains accords d’entreprise, notamment ceux relatifs au droit syndical. Une source proche du dossier a évoqué auprès de l’AFP ce contexte conflictuel, tout en soulignant qu’un éventuel recours à un explosif constituerait une évolution inhabituelle. Aucun lien entre le conflit social et l’explosion n’a été démontré.

Une compagnie stratégique pour les liaisons maritimes corses

Corsica Linea occupe une place importante dans le transport maritime entre la Corse et le continent. La compagnie assure des liaisons de passagers et de marchandises, notamment au départ de Marseille, et participe à la continuité des échanges économiques entre l’île et la métropole. Son activité représente un enjeu majeur pour l’approvisionnement du territoire, le transport de fret et les déplacements des résidents. Les conflits sociaux qui affectent ses navires peuvent ainsi avoir des répercussions sur de nombreux secteurs de l’économie insulaire.

L’explosion survenue à Ajaccio constitue un nouvel épisode préoccupant pour une entreprise déjà confrontée à des difficultés sociales. Les investigations devront désormais établir les responsabilités et déterminer si cet acte relève d’une intimidation ciblée ou d’autres motivations. Pour l’heure, les autorités privilégient la recherche d’éléments matériels et l’identification des auteurs, sans tirer de conclusions prématurées. La compagnie n’a annoncé aucune conséquence sur ses liaisons maritimes à la suite de l’incident. Les prochains développements de l’enquête permettront de préciser les circonstances de cette attaque contre ses locaux ajacciens.