Trump réclame le départ de Zelensky et protège les raffineries russes

Donald Trump appelle l'Ukraine à se doter d'un nouveau président, jugeant Volodymyr Zelensky inapte à négocier la paix. Cette déclaration survient après un accord américano-russe sur les exportations de diesel, qui suscite l'inquiétude à Kiev. L'UE étudie les conséquences de ces événements sur son soutien à l'Ukraine.

Le président américain a publiquement appelé l’Ukraine à se choisir un nouveau dirigeant, estimant que Volodymyr Zelensky est incapable de conclure la paix. Ces déclarations interviennent au lendemain d’un accord américano-russe sur les exportations de diesel, qui a suscité la consternation à Kiev et dans les capitales européennes.

Donald Trump a franchi un nouveau cap dans sa mise en cause du président ukrainien. Depuis la Maison-Blanche, il a déclaré samedi qu’il était « temps pour l’Ukraine d’avoir un nouveau président », affirmant que Volodymyr Zelensky n’avait, selon lui, jamais réussi à conclure un accord de paix. « Je suggère qu’ils trouvent un nouveau dirigeant capable de négocier », a-t-il dit, avant d’ajouter : « Pour une raison quelconque, lui ne le fait jamais. »

Le président américain a également affirmé que l’Ukraine avait perdu 30 % de son territoire et que plus de deux millions de personnes auraient péri dans le conflit. Ces chiffres sont contestés par les estimations indépendantes, qui situent la portion du territoire ukrainien sous contrôle russe à environ 20 %. Des responsables britanniques de la défense ont par ailleurs récemment indiqué qu’environ un demi-million de soldats russes avaient été tués, sans qu’il existe de données récentes fiables sur les pertes ukrainiennes.

Trump a aussi mis en garde Kiev contre toute frappe sur les raffineries russes. Il a indiqué avoir signifié à Zelensky qu’il pouvait agir « comme il l’entendait » contre la Russie, mais « pas toucher aux raffineries ». « Il a intérêt à s’arrêter », a-t-il ajouté avec insistance. Ces avertissements s’inscrivent dans une stratégie plus large : depuis plusieurs semaines, Trump cherche à imputer à l’Ukraine la responsabilité de la hausse des prix du carburant aux États-Unis, à l’approche des élections de mi-mandat qui détermineront l’équilibre du Congrès pour les deux dernières années de son mandat.

La veille, Trump avait conclu avec Vladimir Poutine un accord prévoyant la levée des sanctions américaines sur les exportations russes de diesel. C’est précisément dans ce contexte que Zelensky a réagi sur le réseau social X : « Aujourd’hui, la Russie a remercié pour la levée des sanctions sur le diesel en larguant cinq bombes planantes sur des immeubles résidentiels à Zaporijjia. » Ces frappes ont fait vingt morts dans la région samedi.

À Moscou, l’appel de Trump au remplacement de Zelensky a été accueilli favorablement. L’envoyé spécial économique du Kremlin, Kirill Dmitriev, a publié sur X que « le président Trump rejoint ceux qui estiment que l’Ukraine a besoin d’un leadership réellement tourné vers la paix, et non vers le bellicisme de Zelensky ». L’Union européenne, de son côté, examine sa réponse à ces développements qui fragilisent davantage le front occidental de soutien à Kiev.