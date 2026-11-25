Un tribunal américain condamne Huawei pour vol de secrets commerciaux et fraude bancaire, mais l'acquitte d'accusations de racket. Cette décision fait suite à un procès de onze semaines, révélant une culture d'entreprise controversée. Huawei conteste les condamnations, affirmant qu'elles manquent de fondement et envisage de faire appel.

Un tribunal fédéral américain a reconnu mardi le géant chinois des télécommunications coupable de vol de secrets commerciaux et de fraude bancaire, tout en l’acquittant du chef d’accusation le plus grave, celui de racket.

Le verdict est tombé au terme de onze semaines d’audience devant le tribunal fédéral du district Est de New York. Huawei, le mastodonte chinois des technologies, a été reconnu coupable de vol de secrets commerciaux et de fraude bancaire, mais acquitté de l’accusation de racket qui constituait le volet le plus lourd du dossier.

Les poursuites avaient été engagées pour la première fois en janvier 2019 par les autorités américaines, avant d’être progressivement élargies. L’affaire s’inscrit dans un contexte de tensions persistantes entre Washington et Pékin sur le terrain technologique et industriel.

Lors de ses réquisitions, la procureure Meredith Arfa avait brossé un tableau sévère de la culture d’entreprise du groupe : « Le ton avait été donné au sommet par les dirigeants et cadres de Huawei, qui eux-mêmes se sont livrés à des comportements criminels, comme mentir au Congrès, mentir aux banques, violer les sanctions américaines et tenter d’interférer avec l’enquête pénale même qui a conduit à cette affaire. »

La défense a vigoureusement rejeté cette lecture. L’avocat de Huawei, Brian Heberlig, a estimé que l’accusation s’était appuyée sur « des insinuations et des faits sortis de leur contexte », ainsi que sur des témoignages d’anciens salariés « qui avaient un compte à régler ». Il a également soutenu qu’une grande partie des éléments présentés comme dérobés était déjà accessible au public, concluant : « Huawei n’a pas volé sa réussite. »

Dans un communiqué publié à l’issue du verdict, la société a choisi de mettre en avant l’acquittement sur le chef de racket, y voyant la confirmation que « ces allégations sont dénuées de fondement factuel » et la validation de « sa position constante au cours des huit dernières années ». Huawei a toutefois précisé considérer les autres condamnations comme « tout aussi dépourvues de fondement juridique ou factuel », laissant entrevoir une possible contestation judiciaire.