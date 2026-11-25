La Cour européenne des droits de l’homme a validé le refoulement de migrants en cas d’instrumentalisation de la migration, tout en imposant des obligations de protection pour les personnes vulnérables. Pologne, Lettonie et Lituanie ont été condamnées pour des traitements inhumains à la frontière, illustrant la tension entre contrôle migratoire et droits fondamentaux.

La Cour européenne des droits de l’homme a reconnu mardi le droit des États membres du Conseil de l’Europe à contrôler leurs frontières face à une migration instrumentalisée, tout en leur imposant des obligations strictes de protection des personnes vulnérables.

La décision était attendue et son contenu est nuancé. La Cour européenne des droits de l’homme (CEDH) a rendu mardi un arrêt reconnaissant aux quarante-six États membres du Conseil de l’Europe le droit de refouler des migrants vers un pays tiers lorsque la migration a été délibérément organisée à des fins de déstabilisation politique, sans que cela constitue en soi une violation de l’article 3 de la Convention, qui prohibe la torture ainsi que les traitements inhumains et dégradants.

L’affaire portée devant la Cour concernait des ressortissants afghans, irakiens et cubains qui avaient tenté de franchir les frontières de la Pologne, de la Lettonie et de la Lituanie entre 2021 et 2022, à une période marquée par une crise migratoire organisée depuis le Biélorussie. Minsk avait alors facilité l’acheminement de milliers de personnes en provenance de pays tiers jusqu’aux frontières orientales de l’Union européenne, dans ce que la Cour qualifie désormais d’« instrumentalisation de la migration ».

Les requérants affirmaient avoir été violemment repoussés sans que leurs demandes d’asile aient été examinées, et soutenaient que leurs droits fondamentaux avaient été bafoués. La Cour leur a partiellement donné raison : si elle valide le principe du refoulement dans un contexte d’instrumentalisation, elle rappelle que les États conservent l’obligation d’identifier et de protéger les personnes particulièrement exposées à des risques de mauvais traitements, y compris en situation de pression migratoire intense.

En conséquence, la Pologne, la Lettonie et la Lituanie ont été condamnées à verser des indemnités aux plaignants pour la manière dont ils ont été traités à la frontière. La Cour établit ainsi une distinction entre le droit au contrôle des flux migratoires, qu’elle reconnaît, et le devoir de diligence envers les individus, qu’elle maintient comme une obligation non négociable.

Cet arrêt intervient alors que cinq pays de l’Union européenne ont annoncé la semaine dernière un accord avec le Rwanda pour créer un centre d’accueil destiné aux demandeurs d’asile déboutés dans l’attente de leur expulsion vers leur pays d’origine. Ce projet suscite de vives inquiétudes au regard du bilan du Rwanda en matière de droits humains, et la question de la compatibilité d’un tel dispositif avec les standards européens reste entière.