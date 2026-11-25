Des chasseurs militaires russes ont déclenché une alerte aérienne en Corée du Sud, incitant la population à chercher refuge. L'alerte, levée quelques minutes plus tard, souligne les tensions persistantes dans la région et la vigilance accrue des autorités face aux incursions aériennes, même sans incidents majeurs rapportés.

Mardi, des chasseurs militaires russes s’approchant de l’espace aérien sud-coréen ont provoqué le déclenchement d’une alerte aux raids aériens, poussant les habitants à chercher un abri. L’alerte a été levée quelques minutes plus tard.

La Corée du Sud a vécu un moment de vive tension mardi lorsque des avions militaires russes ont été détectés à proximité de son espace aérien. Les autorités ont immédiatement déclenché une alerte aux raids aériens, appelant la population à se mettre à l’abri sans délai.

L’incident a duré peu de temps : l’alerte a été annulée quelques minutes après son déclenchement, sans qu’aucun incident majeur ne soit signalé. Les circonstances précises de l’approche des appareils russes et les raisons de leur présence dans cette zone restent à ce stade peu détaillées.

Cet épisode intervient dans un contexte de tensions persistantes sur la péninsule coréenne et de surveillance accrue des mouvements militaires dans la région, où les incursions aériennes, même brèves, sont susceptibles de provoquer des réactions immédiates des autorités locales.