Soupçons de peste en Russie : une employée de laboratoire décède, l’OMS réclame toujours des réponses à Moscou

La mort inexpliquée d’une jeune employée d’un laboratoire russe spécialisé dans l’étude des maladies infectieuses continue de susciter des interrogations internationales. L’Organisation mondiale de la santé (OMS) a indiqué, samedi 10 octobre 2026, qu’elle attendait toujours un diagnostic précis concernant le décès d’une technicienne de 28 ans survenu le 2 octobre à Irkoutsk, en Sibérie. Les premières informations avaient évoqué une possible contamination par la peste pulmonaire, une forme particulièrement grave de la maladie. Les autorités russes assurent cependant que les analyses réalisées n’ont révélé aucun agent pathogène dangereux. Malgré ces déclarations, l’OMS estime ne pas disposer de suffisamment d’éléments pour déterminer avec certitude l’origine de l’infection mortelle.

La victime, identifiée comme Daria Chipilova, travaillait à l’Institut de recherche antipeste d’Irkoutsk, un établissement spécialisé dans l’étude de micro-organismes susceptibles de provoquer des maladies graves. Hospitalisée le 29 septembre pour une pneumonie sévère, elle est décédée trois jours plus tard. Son activité professionnelle a immédiatement conduit les autorités sanitaires à envisager l’hypothèse d’une exposition à un agent infectieux dangereux. Des médias russes ont notamment rapporté qu’un incident aurait pu se produire dans le laboratoire, évoquant la rupture accidentelle d’un récipient contenant des bactéries. Cette version n’a toutefois jamais été confirmée. Les autorités russes affirment au contraire que deux enquêtes indépendantes n’ont identifié aucun manquement aux règles de sécurité biologique dans l’établissement.

Près de 200 personnes placées sous surveillance médicale

Face aux incertitudes entourant le décès, les services sanitaires russes ont rapidement mis en œuvre des mesures de précaution. Près de 200 personnes ayant été en contact avec la jeune femme ont été identifiées et placées sous surveillance médicale, à domicile ou dans des établissements de santé. Des restrictions temporaires ont également été appliquées dans l’hôpital où elle avait été soignée. Selon les informations transmises par Moscou à l’OMS, aucun contact n’a présenté de symptômes compatibles avec une infection dangereuse pendant la période d’observation. Les autorités indiquent que les analyses réalisées sur les personnes concernées n’ont mis en évidence aucun agent pathogène à haut risque. Au 9 octobre, le suivi médical avait été levé pour l’ensemble des contacts identifiés.

Les responsables russes affirment également avoir réalisé une large série d’examens destinés à rechercher différentes infections virales et bactériennes. Les analyses ont notamment porté sur la grippe, le SARS-CoV-2, certains agents responsables d’infections respiratoires et la bactérie à l’origine de la peste. Aucun résultat positif pour les agents pathogènes considérés comme les plus dangereux n’a été signalé. Quelques infections respiratoires courantes ont été identifiées parmi les personnes suivies, sans qu’un lien avec la maladie mortelle de la laborantine soit établi. Pour les autorités sanitaires russes, ces résultats permettent d’écarter l’hypothèse d’une épidémie de peste à Irkoutsk. L’OMS reconnaît qu’aucun élément ne démontre actuellement l’existence d’une transmission secondaire, mais souligne que le diagnostic de la patiente décédée n’a toujours pas été établi.

L’OMS demande des informations complémentaires à la Russie

L’organisation internationale suit cette affaire depuis le 2 octobre, date à laquelle elle a découvert les premières informations concernant le décès. Elle a ensuite adressé plusieurs demandes de vérification aux autorités russes les 3, 5, 6 et 7 octobre, conformément aux mécanismes prévus par le Règlement sanitaire international. Moscou a transmis une première réponse officielle le 6 octobre, puis des éléments complémentaires dans les jours suivants. Ces échanges ont permis de confirmer le décès, les mesures de surveillance et l’absence de nouveaux cas identifiés. Ils n’ont cependant pas résolu la principale interrogation médicale : quel agent infectieux a provoqué la pneumonie fatale ?

Dans son point de situation publié samedi, l’OMS insiste sur les limites des informations disponibles. L’organisation explique qu’en l’absence d’un diagnostic confirmé, elle ne peut pas déterminer de manière indépendante si la durée de surveillance des contacts était suffisante pour exclure toutes les causes possibles de l’infection. Elle considère également qu’une exposition liée à l’environnement professionnel de la victime ne peut pas être totalement écartée, malgré les conclusions communiquées par les autorités russes. De nouvelles analyses médicales, notamment à partir des prélèvements déjà réalisés, pourraient permettre de préciser les circonstances du décès. L’OMS appelle donc à poursuivre les investigations et à maintenir un échange transparent d’informations entre les autorités sanitaires.

La peste pulmonaire, une maladie rare mais potentiellement mortelle

Les inquiétudes suscitées par cette affaire s’expliquent notamment par la nature des recherches menées dans l’institut d’Irkoutsk. La peste est une infection bactérienne provoquée par Yersinia pestis, un micro-organisme présent naturellement chez certains rongeurs et transmis le plus souvent à l’être humain par des puces infectées. Sa forme pulmonaire, lorsqu’elle atteint les poumons, peut également se transmettre directement entre personnes par des gouttelettes respiratoires lors de contacts rapprochés. En l’absence de traitement, elle peut évoluer très rapidement et provoquer des complications mortelles. Des antibiotiques efficaces existent cependant, à condition que la maladie soit identifiée et prise en charge suffisamment tôt. Contrairement aux grandes épidémies historiques, les cas humains de peste sont aujourd’hui rares dans de nombreux pays, même si des foyers naturels persistent dans différentes régions du monde.

La situation d’Irkoutsk ne correspond toutefois pas, à ce stade, à une épidémie confirmée. Les autorités sanitaires russes déclarent qu’aucun cas récent de peste n’a été enregistré dans la région et que les investigations n’ont révélé aucun signe de propagation autour de la victime. L’OMS indique également ne disposer d’aucune preuve de transmission en cours liée à cet événement. Le décès de la jeune technicienne reste néanmoins entouré d’incertitudes médicales, alimentées par les premières informations contradictoires et par le caractère sensible des activités de son laboratoire. L’organisation internationale poursuivra sa surveillance jusqu’à l’obtention d’éléments permettant de comprendre l’origine de la pneumonie. Pour l’heure, aucun diagnostic de peste n’est établi et rien ne permet d’affirmer qu’une épidémie se développe en Russie. L’enjeu principal demeure l’identification de la cause exacte du décès et la vérification complète des mesures de sécurité prises après cet événement.