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Gaza : quatre pays alliés pressent Israël de laisser entrer l’aide humanitaire avant l’hiver

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Gaza : quatre pays alliés pressent Israël de laisser entrer l’aide humanitaire avant l’hiver
Gaza : quatre pays alliés pressent Israël de laisser entrer l’aide humanitaire avant l’hiver

L’Australie, le Canada, l’Italie et le Royaume-Uni ont publié lundi une déclaration commune exhortant Israël à autoriser l’acheminement de fournitures vitales vers Gaza, alors que les inondations aggravent une situation humanitaire déjà critique.

Les ministres des Affaires étrangères de quatre pays alliés ont haussé le ton face à la situation humanitaire à Gaza. Dans un communiqué conjoint publié lundi, l’Australie, le Canada, l’Italie et le Royaume-Uni ont qualifié de « désastreuse » la situation sur le terrain et demandé à Israël de permettre l’entrée immédiate de l’aide bloquée aux frontières du territoire palestinien.

Le texte vise notamment 150 000 tentes et d’autres fournitures essentielles retenues à la frontière, dont l’acheminement devient urgent à l’approche de l’hiver. Les quatre gouvernements soulignent que cette situation est « entièrement réversible », appelant ainsi Israël à agir sans délai.

La pression diplomatique intervient alors que des inondations récentes ont encore détérioré les conditions de vie de la population gazaouie, déjà éprouvée par des mois de conflit. L’accès à des abris de fortune, à de la nourriture et à des soins médicaux reste très limité pour une grande partie des habitants du territoire.

Cette initiative coordonnée entre des pays membres du G7 et un partenaire du Pacifique traduit une volonté de peser collectivement sur les décisions israéliennes en matière d’accès humanitaire, un sujet qui cristallise les tensions diplomatiques depuis le début du conflit.

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