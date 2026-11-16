Lors de son avant-dernière journée au Pérou, le pape Léon XIV visite Cusco et Pucallpa. Il célèbre les traditions locales tout en dénonçant les violences contre les défenseurs autochtones. Ce voyage, particulièrement significatif pour ce premier pape péruvien, se termine par une messe à Lima avant son retour à Rome.

Le souverain pontife a consacré son avant-dernière journée au Pérou à deux escales symboliques : la cité inca de Cusco, dans les hauteurs andines, et Pucallpa, aux portes de l’Amazonie péruvienne, où il a dénoncé les violences contre les défenseurs autochtones des terres.

C’est un pape en mouvement que le Pérou a accueilli dimanche, à l’avant-veille de son retour à Rome. Léon XIV, qui achève une tournée de douze jours en Amérique du Sud ayant déjà conduit à Montevideo et Buenos Aires, a multiplié les déplacements entre les 3 400 mètres d’altitude de Cusco et les rives de l’Ucayali, fleuve qui borde Pucallpa, ville-porte de l’Amazonie péruvienne.

La matinée s’est ouverte dans l’ancienne capitale de l’Empire inca, où des dizaines de milliers de fidèles ont envahi la Plaza de Armas centrale pour apercevoir le pontife. C’est au site archéologique de Saqsaywaman, forteresse inca dominant la ville, que Léon XIV a pris la parole devant une foule en habits traditionnels, coiffée du chullo andin. Il y a salué la richesse des fêtes et processions locales, qui mêlent spiritualités autochtone et catholique, appelant à les transmettre « de façon vivante » plutôt que de se contenter de les conserver.

La visite revêt une dimension particulière : né aux États-Unis, Léon XIV a obtenu la nationalité péruvienne en 2015, après plusieurs années passées dans le pays, avant de devenir évêque de Chiclayo, grande ville du nord. Il est ainsi le premier citoyen péruvien à accéder à la papauté. L’altitude de Cusco constituait un test physique non négligeable pour ce pape de 71 ans, encore convalescent d’une opération pour un cancer du poumon, mais qui n’a montré aucun signe d’épuisement depuis le début du voyage, le 6 novembre.

L’après-midi, le pape a rejoint Pucallpa par avion pour un rendez-vous avec des missionnaires et des représentants de communautés autochtones amazoniennes. Reprenant les enseignements de son prédécesseur François sur la protection de l’environnement, il a surtout mis en cause les violences subies par ceux qui défendent les territoires indigènes face à la déforestation, à la pollution et aux tentatives d’expulsion. « De nombreux dirigeants autochtones ont été assassinés pour avoir défendu leurs territoires », a-t-il déclaré. « Le sang de ces frères crie vers Dieu et réclame justice. »

Ces mots résonnent dans un pays où les communautés indigènes font face depuis des décennies à l’exploitation minière illégale et à la déforestation. La contamination des cours d’eau par les activités minières a provoqué une crise de l’eau au Pérou, exposant des populations entières à un risque accru d’intoxication aux métaux lourds. Le pape doit regagner Rome lundi, au terme d’une messe d’adieu à Lima.