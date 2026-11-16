L'élection du secrétaire général de l'Organisation internationale de la Francophonie, prévue pour 2027, est reportée suite à l'absence de consensus entre les États membres, notamment à cause des tensions entre la République démocratique du Congo et le Rwanda. Louise Mushikiwabo reste en fonction provisoirement, alors que l'OIF doit gérer des défis diplomatiques significatifs.

L’Organisation internationale de la Francophonie (OIF) a décidé, lundi 16 novembre 2026, de reporter d’un an l’élection de son secrétaire général. Réunis à Phnom Penh, au Cambodge, les chefs d’État et de gouvernement n’ont pas réussi à trouver un consensus sur la succession de Louise Mushikiwabo. La dirigeante rwandaise restera provisoirement en fonction, tandis que les tensions diplomatiques entre la République démocratique du Congo et le Rwanda ont pesé sur les négociations.

Le 20e Sommet de la Francophonie s’achève sur une décision inédite. Alors que les représentants des pays membres devaient désigner ce lundi le prochain secrétaire général de l’organisation pour la période 2027-2030, ils ont finalement choisi de repousser le scrutin de douze mois. Selon des sources proches des discussions citées par l’AFP, cette décision résulte de l’impossibilité de parvenir à un accord après deux jours de négociations particulièrement difficiles.

Louise Mushikiwabo, à la tête de l’OIF depuis 2019, conservera ses fonctions pendant cette période transitoire. La responsable rwandaise, qui sollicitait un troisième mandat, ne sera toutefois pas remplacée immédiatement. Selon les termes du compromis rapporté à l’issue du sommet, le Rwanda ne présentera pas de candidat lors de la prochaine élection. Une concession destinée à permettre la recherche d’une personnalité susceptible de rassembler davantage les États membres.

Les tensions entre Kinshasa et Kigali au cœur du blocage

La désignation du prochain dirigeant de la Francophonie s’est retrouvée au centre des tensions diplomatiques entre la République démocratique du Congo et le Rwanda. Kinshasa accuse Kigali de soutenir le mouvement rebelle M23, actif dans l’est du territoire congolais. Le Rwanda conteste ces accusations, dans un contexte régional marqué par plusieurs années de violences et de rivalités politiques.

La RDC avait averti qu’une nouvelle élection de Louise Mushikiwabo pourrait entraîner son départ de l’organisation. Une telle décision aurait constitué un revers majeur pour l’OIF, compte tenu du poids démographique et linguistique du pays. Avec environ 57,3 millions de francophones, la République démocratique du Congo représente le deuxième pays comptant le plus de locuteurs de français, derrière la France.

Quatre candidatures pour une succession disputée

Quatre personnalités étaient officiellement candidates à la direction de l’organisation. Outre Louise Mushikiwabo, figuraient l’ancienne ministre congolaise Juliana Lumumba, fille de Patrice Lumumba, l’ancien Premier ministre roumain Dacian Cioloș et l’ancienne ministre mauritanienne Coumba Ba. Cette compétition constituait une situation inhabituelle pour une institution dont les dirigeants ont traditionnellement été désignés à l’issue de négociations diplomatiques.

La France et le Canada, principaux contributeurs financiers de l’OIF, avaient appelé les délégations à privilégier l’unité. Malgré ces démarches, les discussions n’ont pas permis de dégager une candidature consensuelle. Les 53 États et gouvernements membres de plein droit ont finalement renoncé à organiser le vote à bulletin secret initialement prévu, préférant prolonger les négociations jusqu’en 2027.

Une première dans l’histoire de la Francophonie

Depuis la création de la fonction de secrétaire général en 1997, l’Organisation internationale de la Francophonie avait toujours réussi à désigner son dirigeant par consensus. Boutros Boutros-Ghali, Abdou Diouf, Michaëlle Jean puis Louise Mushikiwabo avaient successivement occupé cette responsabilité. Le report annoncé à Phnom Penh constitue donc une rupture avec les pratiques institutionnelles observées jusqu’à présent.

Cette situation intervient alors que l’OIF cherche à renforcer sa cohésion et son influence internationale. L’organisation rassemble 90 États et gouvernements, répartis entre membres de plein droit, membres associés et observateurs. Elle intervient notamment dans les domaines de la coopération culturelle, de l’éducation, du développement économique, de la démocratie et de la promotion de la langue française.

Une organisation confrontée à plusieurs défis diplomatiques

Le blocage institutionnel survient également après le départ du Burkina Faso, du Mali et du Niger, qui ont quitté la Francophonie en 2025. Ces retraits ont alimenté les interrogations sur la place de l’organisation dans certaines régions africaines et sur sa capacité à maintenir un dialogue politique entre des gouvernements aux orientations parfois opposées.

Le sommet de Phnom Penh devait pourtant mettre l’accent sur la paix, la stabilité et la coopération économique. Organisé pour la première fois au Cambodge, il marquait le retour d’un grand rendez-vous de la Francophonie en Asie du Sud-Est, près de trente ans après le sommet de Hanoï. Mais les désaccords autour de la direction de l’institution ont occupé une place centrale dans les discussions.

Un an pour reconstruire un consensus

Le report à 2027 doit désormais permettre aux États membres de poursuivre leurs consultations diplomatiques et de rechercher une candidature susceptible d’obtenir un soutien suffisamment large. Le maintien temporaire de Louise Mushikiwabo garantit la continuité administrative de l’organisation, sans résoudre immédiatement les divergences qui ont conduit à cette impasse.

Pour l’OIF, les prochains mois seront déterminants. Au-delà du choix de son futur secrétaire général, l’organisation devra préserver la participation de ses principaux membres, restaurer un dialogue entre Kinshasa et Kigali et poursuivre ses missions de coopération. Le compromis conclu au Cambodge évite une rupture immédiate, mais laisse entière la question de l’équilibre politique au sein de la Francophonie.