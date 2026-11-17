Nayib Bukele, président salvadorien, déploie 2 500 soldats à Port-au-Prince pour lutter contre les gangs, suscitant tant espoir que réserves. Bien que cette intervention ait déjà permis des avancées symboliques, elle soulève des inquiétudes face à la complexité de la situation sécuritaire et aux accusations potentielles de violations des droits humains.

Deux mille cinq cents soldats salvadoriens déployés à Port-au-Prince, des opérations symboliques dès les premiers jours, et un président qui entend exporter sa méthode musclée contre les gangs : l’intervention du Salvador en Haïti suscite autant d’espoir que d’inquiétudes.

La prise du stade Sylvio-Cator, au cœur de Port-au-Prince, a valeur de signal. Contrôlé depuis deux ans par des gangs, ce lieu emblématique est désormais entre les mains des militaires salvadoriens, qui en ont fait leur base opérationnelle. En quelques jours, les 2 500 soldats déployés par Nayib Bukele ont également repris le siège de la compagnie haïtienne d’électricité et un poste de police, tout en lançant une opération contre l’un des chefs de gangs les plus influents du pays. Le président salvadorien a lui-même commenté ces avancées sur les réseaux sociaux, promettant aux Haïtiens que son intervention n’est « ni une opération contre le peuple haïtien, ni une invasion ».

À l’origine, le déploiement avait un objectif plus limité : retrouver quatre soldats portés disparus alors qu’ils opéraient dans le cadre de la Force de répression des gangs (FRG), sous mandat onusien. Ces hommes n’ont toujours pas été localisés. Mais Bukele a rapidement élargi le périmètre de sa mission, assumant vouloir reproduire en Haïti la stratégie sécuritaire qui lui a permis de réduire drastiquement la violence au Salvador, au prix de dizaines de milliers d’arrestations et de nombreuses accusations de violations des droits humains.

Dans les rues de Port-au-Prince, la réaction populaire est, pour l’heure, largement favorable. « La peur a changé de camp » : cette formule circule sur les réseaux sociaux haïtiens et dans les conversations de rue. Une manifestation de soutien aux soldats salvadoriens était prévue mardi 17 novembre. Après l’échec répété des forces multinationales successives, une partie de la population voit dans cette intervention une chance inédite de reprendre le contrôle de la capitale.

Pourtant, les zones d’ombre sont nombreuses. Les militaires salvadoriens n’opèrent pas sous le mandat onusien qui encadre la FRG : ils agissent donc sans les règles d’engagement et les mécanismes de responsabilité propres à une force internationale classique. Amnesty International a déjà appelé les deux gouvernements à « garantir que toutes les opérations des forces salvadoriennes respectent les droits humains » et à permettre aux civils de signaler tout abus « sans crainte de représailles ».

La situation sécuritaire sur le terrain est par ailleurs particulièrement complexe. Plusieurs forces coexistent désormais à Haïti : la FRG sous mandat de l’ONU, la police et l’armée haïtiennes, les soldats salvadoriens, et les mercenaires de la société privée fondée par Erik Prince, le créateur de Blackwater. Cette fragmentation des acteurs armés est jugée potentiellement contre-productive par les observateurs.

Sur le fond, la transposition de la méthode Bukele à Haïti se heurte à des obstacles structurels considérables. Les gangs haïtiens sont mieux armés et plus puissants que ne l’étaient ceux du Salvador. Surtout, Haïti ne dispose ni du système judiciaire ni des infrastructures carcérales qui ont permis au président salvadorien d’incarcérer massivement les membres de gangs dans son pays. Le risque d’enlisement est réel.

Bukele semble néanmoins avoir obtenu l’aval de Donald Trump pour lancer cette opération, même si des divergences existent au sein de l’administration américaine. Le secrétaire d’État Marco Rubio s’est montré très prudent sur le sujet, et le chargé d’affaires américain à Haïti aurait adressé une note diplomatique pour protester contre le manque de coordination entre les soldats salvadoriens et la FRG. Malgré ces réserves, une intervention de cette ampleur ne saurait se concevoir sans le soutien au moins tacite de Washington. Elle correspond en tout cas à une certaine vision trumpienne des relations internationales : sous-traiter la lutte contre la criminalité organisée, hors de tout cadre onusien, sans contrainte excessive liée aux droits humains.

Pour Nayib Bukele, qui se définit lui-même comme le « dictateur le plus cool du monde », l’enjeu dépasse Haïti : il s’agit de s’imposer comme un acteur de premier plan sur le continent américain, en réussissant là où la communauté internationale a, jusqu’à présent, échoué. Le voyage du Premier ministre haïtien Alix Didier Fils-Aimé au Salvador, prévu lundi pour discuter de l’avenir de ce déploiement, a finalement été annulé, laissant en suspens plusieurs questions cruciales sur la durée et les modalités de cette intervention.